Volnomyšlenkář s pestrými centry pro Evropu. Co je jeho achillova pata?

Je to jediný hráč z české ligy, který si zahrál na MS v Kataru. „A zahrál tam velice slušně,“ vybavuje si představení Angela Preciada redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, který byl při zahajovacím zápase šampionátu přímo na stadionu, kde budoucí posila Sparty nastoupila za Ekvádor. Rychlonohý bek se po nutné aklimatizaci stal jednou z hvězd české ligy a ve čtvrtek bude zatápět obraně Liverpoolu na Anfieldu. „Evropské zápasy mu jdou líp, je to na něm vidět, vždycky úplně rozkvete,“ všiml si Kvasnicův kolega Jiří Fejgl: „Otevřenější fotbal mu sedí, proto si myslím, že tady dlouho nezůstane,“ předpovídá. Jaké jsou Preciadovy největší trumfy? A jaké má ve hře slabiny?

„Jak máme v Česku zakódované TOP pravé beky? Dobře, Bah byl jiný, ale jinak Coufal, Kadeřábek – nabušené stroje. A najednou přijde týpek, který si rozumí s balonem i pod tlakem tří, čtyř hráčů, pořád má hlavu nahoře, vyjede s míčem. Fakt se na něj krásně kouká, je to fotbalový volnomyšlenkář,“ nešetří chválou na Preciadovu adresu Kvasnica.

„Volnomyšlenkář“ – to je ostatně označení, které v tomto dílu pořadu iSkaut zazní vícekrát. „Na Preciada totiž sedí. Ale pozor: on třeba hrozně vážně bere reprezentaci. A jihoamerická kvalifikace, to není žádná sranda. To jsou strašně ostré mače v těžkých podmínkách proti nejlepším fotbalistům světa,“ upozorňuje Fejgl.

