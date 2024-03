Pravděpodobné sestavy: Sparta nasadí ofenzivní hvězdy, Slavia s Bořilem

Program FORTUNA:LIGY pokračuje po pohárovém týdnu dál. Plzeň čeká po postupové euforii výjezd do Jablonce, pošetří Miroslav Koubek některé ze svých opor? Slavia by proti Liberci mohla nasadit Jana Bořila či Matěje Juráska. Spartu čeká na Letné duel s Hradcem Králové. Po třech vysokých porážkách si bude chtít napravit chuť, a tak nastoupí s nejsilnějším ofenzivním triem. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů. Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.