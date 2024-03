Páník: Kuchtu má Hašek v hrsti, Staňka bych nekoupil. Spartě chybí...

Ten nepoměr je znát na první pohled. Hned osm slávistů a pouze dva sparťané v nominaci reprezentačního trenéra Ivana Haška – ač právě Letenští vedou deset kol před finišem nejvyšší fotbalovou soutěž a sbírali uznání za herní projev. „Buďme rádi, že jsou tam dva. Ve Spartě jsou jen tři rychlí hráči, kteří konkurovali Liverpoolu, ale zahraniční,“ nabízí vysvětlení zkušený trenér Bohumil Páník s odkazem na dva debakly v Evropské lize. Host dalšího dílu magazínu LIGOVÝ INSIDER speciálně mluví o letenské defenzivě, kde jeho nároky v tomto směru splňuje... „Prakticky nikdo.“ Páník také kromě jiného rozebírá, proč by si nevzal do týmu brankáře Jindřicha Staňka a podrobně analyzuje situaci Baníku či Slovácka.

Hašek do výběru na přípravné zápasy v Norsku a s Arménií přizval z Letné Ladislava Krejčího a Jaroslava Zeleného, na další se nedostalo. Jenže v případě nejlepšího muže utkání s Hradcem Králové (2:1) útočníka Jana Kuchty je za tím (i) vážný škraloup – návštěva olomouckého klubu Belmondo před utkáním s Moldavskem. Podle Páníka ho teď má Hašek ve své moci. „Řekl bych že trenér ne že využije, ale musí zneužít jeho schopností. Kvůli tomu průseru musí poslouchat od A do Zet,“ míní bývalý kouč Olomouce, Zlína, Baníku či Karviné a rozebírá Haškovo rozhodnutí nepovolat vedle Kuchty ani Jakuba Brabce s Vladimírem Coufalem, aniž by jim zároveň zavřel cestu na EURO.

Jedním z osmi slávistů, kteří v nominaci naopak nechybějí, je i gólman Staněk, který má našlápnuto k tomu být stabilní reprezentační jedničkou. Potvrdil to výkonem proti Liberci (3:0), kdy se blýskl výjimečným trojzákrokem proti Lukovi Kulenovičovi. Ze všech stran na zimní posilu z Plzně za 50 milionů korun (včetně hráčské náhrady) pršela pochvala a hovoří se o klíčovém faktoru v boji o titul. Páník jde ovšem proti proudu. „Já bych ten obchod neudělal,“ tvrdí a vysvětluje, co mu na Staňkovi nesedí. „Je to ale můj pocit a rád se Staňkovi omluvím. Jen ať je z něho vynikající gólman pro reprezentaci,“ dodává.

LIGOVÝ INSIDER s... Bohumilem Páníkem

