Provod, lídr nové Slavie. Kdy konečně přijde šance pro Ševčíka?

Skvělý výkon proti Slovácku, podpořený nádherným gólem. „Lukáš Provod se významně blíží své TOP formě před zraněním, i když tam stále ještě úplně není,“ říká na adresu tvořivého slávistického záložníka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík v novém díle podcastu Liga naruby: „Jindřich Trpišovský teď často mluví o nové, omlazené Slavii – a s Provodem počítá jako s lídrem tohoto týmu. Pomalu se dostává do role respektovaných veteránů jako třeba Stanislav Tecl nebo Lukáš Masopust,“ dodává.

Zatímco Slavia si pro tři body došla s jasnou herní tváří, Sparta se v Českých Budějovicích nemohla dostat do tempa. „Určitě bych místo Tuciho hrál častěji Ševčíka,“ komentuje Černíkův kolega Pavel Šťastný mdlý výkon Priskeho souboru: „Pokud není Karabec, tak jako další křídlo za Haraslína a Birmančeviče bych vyloženě dával jeho. Tuci měl sice velký podíl na postupu přes Galatasaray, ale herně to není ono,“ dodává.

Jak to aktuálně vypadá s možným prodejem Sigmy? Čerstvé informace má Michal Kvasnica, který se do Ligy naruby připojil na dálku: „Společnost Blue Crow Sports Group má kolem 19. dubna předložit oficiální nabídku je vstupu do klubu,“ říká. O jaké peníze jde přesně? Celý díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz.

Proč České Budějovice nepokropily trávník?

Jak obstál Holeš zpátky na šestce?

Co tolik propíraná Staňkova rozehrávka?

Mejdr coby jedna z hvězd Sparty na jihu

Co stojí za výhrou Baníku?

Proč Saňák potopil Vodháněla?

Jaká je atmosféra v Olomouci?

Roste Kulenovič pro větší přestup?

Zůstane Kozel v Liberci?

