Poblázněný Liberec! Tři trenéři ve hře, Kania jako Karl 2.0. Nezmar a flastr?

Humbuk, který Kania okolo Liberce spustil na sítích, je tak znát i v samotném městě. „Myslím, že už ho pobláznil,” soudí v novém díle Ligy naruby redaktor Sportu a odchovanec Liberce Pavel Baláž. “Cítím z lidí v klubu obrovská očekávání změny, která klub posune a pomůže mu. Zároveň cítím i nejistotu, jestli toho budou účastni,” přidává člen staré gardy Slovanu Luděk Zelenka.

Právě někdejší ligový kanonýr a dnes fotbalový expert popisuje i to, proč se Ludvík Karl rozhodl klub prodat. Redaktoři Sportu Jiří Fejgl a Ondřej Škvor se ohlížejí za pozoruhodnou fotbalovou dráhou kontroverzního miliardáře, který v lecčems přivedl revoluci do českého fotbalu. Třeba systémem odměňování hráčů nebo instrumentem, který posléze zakázala FIFA.

Ve speciálu Ligy naruby se ale díváme i do budoucna. A to jak na to, jak by mohla vypadat klubová strategie Ondřeje Kanii, ale taky jestli se bude řešit s etickou a disciplinární komisí série kauz Jana Nezmara. A zdali si tedy udrží pozici generálního ředitele, do které byl čerstvě jmenován. Jedná se ale zároveň o nejlepšího sportovního šéfa v českém fotbale? A jaké bude mít vztahy se Slavií?

Nezmar i Kania budou řešit otázku trenéra. „Na devadesát devět procent si myslím, že Luboš Kozel skončí, ať už bude Liberec čtvrtý, nebo devátý,” soudí Fejgl a přidává tři jména koučů, která by mohla už od léta klub vést dál.

Podívejte se a poslechněte si celý díl Ligy naruby v sekci iSport Premium a webu liganaruby.cz!

0:00 Liberec a Karl? Klub jednoho muže, zbytek stafáž

Klub jednoho muže, zbytek stafáž 2:20 Jaká byla role Jana Nezmara za éry Ludvíka Karla? Jediný, komu naslouchal

za éry Ludvíka Karla? Jediný, komu naslouchal 3:45 V čem Karl změnil český fotbal a proč ho uměl řídit jako byznys? Byl jiní než devadesátkoví mecenášové. Pan tajemný i kvůli lágru

14:14 Karl zavedl systém prémií v Česku . V Liberci chtěli hráči stávkovat

. V Liberci chtěli hráči stávkovat 19:28 Luděk Zelenka o Kaniovi: Očekávání i nejistota ve Slovanu. Proč Karl prodává klub?

Očekávání i nejistota ve Slovanu. Proč Karl prodává klub? 32:13 Liberem pohledem odchovance: Teď už si se Štajnerem tykám. Klub mě naučil skromnosti a píle. Proč chodí míň lidí na Slovan? Tým ztratil charakter

Teď už si se Štajnerem tykám. Klub mě naučil skromnosti a píle. Proč chodí míň lidí na Slovan? Tým ztratil charakter 51:06 Co přinese Kania do Liberce? Bude to Karl 2.0

61:15 Zařadí se Liberec za Plzeň a jaké bude mít ambice?

a jaké bude mít ambice? 65:55 Je Nezmar nejlepší sportovní ředitel v Česku? Postihne ho tučný trest za kauzy z minulosti?

v Česku? Postihne ho tučný trest za kauzy z minulosti? 86:23 Tři trenérská jména do Liberce. Kdo by mohl přijít po Kozlovi