Požár: Říkali, že Krejčího jako stopera neprodáme. Pomůže mu, když...

Je to kapitán. Lídr. Muž, který dotáhl fotbalovou Spartu k titulu. Jenže na Ladislavu Krejčím také víc než na jiných bylo znát, když tým v rudém narazil do zdi z liverpoolských cihel a vypadl z role. V jednu chvíli se nejvíce řešilo to, kolik nasbíral v sezoně červených karet (tři, s pěti celkově je letenský rekordman), v reprezentaci mu pak Ivan Hašek hledal správné místo v sestavě. Poslední dva ligové zápasy nasvědčují tomu, že se Krejčí zase vrací do formy, ale ještě se ukáže. „Možná zase musí začít od jednodušších věcí, zúčelnit svou hru. Pak jsem přesvědčen o tom, že bude zpátky,“ míní v bonusovém rozhovoru magazínu Ligový insider někdejší brněnský i letenský sportovní ředitel Tomáš Požár.