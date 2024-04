Bačkovský zpět po otřesu mozku: návrat s nulou i zvláštní kartou

Byli jsme blíž „Myslím, že jsme odehráli velice slušnou partii, měli jsme kvalitu na míči, byli silní v přechodu. Jen tu finální část jsme řešili zbrkle, rozpačitě, i když si myslím, že jsme to ve druhé půli zlepšili. Trefili jsme tyč, pak střelu Vaška Pilaře vyrazil z brány Dan Vašulín. Byli jsme k vítězství blíž, i když je Liberec kvalitní. Pro další sezonu chceme mužstvo doplnit, bavíme se o tom. Chceme, aby přišli hráči, kteří mají kvalitu, kteří ještě pozvednou pracovité mužstvo co tady máme. Když se to povede, mohl by tady být zajímavý tým.“ - David Horejš, trenér Hradce