Kobylík rozebral mezery Slavie: Zima je dobrý obchod. Sparta? Neztratí to

Rozdíl mezi rivaly narostl na čtyři body. Slavia má před startem nadstavby FORTUNA:LIGY dál k titulu. Základní část podruhé v řadě ovládne už s jistotou Sparta. „Sešívaní“ remizovali v neděli se Sigmou 2:2, k čemuž chybou před druhým inkasovaným gólem pomohl stoper David Zima, jeden ze dvou nejdražších hráčů v historii nejvyšší české soutěže. „Šlo o náhodu," zmínil expert David Kobylík. A že stál 100 milionů korun? „Za mě to byla pro Slavii velmi dobrá cena," doplnil mistr Evropy hráčů do 21 let z roku 2002.

Ztratila Slavia titul?

„Nedokážu si představit, že by to Sparta ztratila.“

Co rozhodlo o ztrátě s Olomoucí?

„Divím se, že Slavia ještě nenašla ideální jedenáctku, kterou by stavěla pravidelně. Nemá to vyladěné a trenéři sahají i do osy hřiště. Sestavu samozřejmě ovlivnil nepovedený zápas v Plzni (0:1), ale Lukáš Provod a Petr Ševčík jsou hráči, kteří by tým v této fázi měli táhnout.“

Ve středu hřiště dostal šanci Christos Zafeiris. Vyšlo to?

„Byla to špatná volba. Slavia nemá hráče, který umí dát překvapivou, průnikovou a kolmou přihrávku mezi obránce. Trenéři dali tentokrát tuto roli Zafeirisovi, ale neukázal přidanou hodnotu, nepomohl týmu. Za mě je Ševčík dlouhodobě nejlepší hráč ligy na svém postu.“

Anketa Kdo vyhraje titul ve FORTUNA:LIZE? Sparta Slavia

Zafeiris je na jaře za očekáváním, že?

„Obecně je dobrý hráč, i když se na jaře nepotkal s ideální formou. Problém je ovšem systémový. Zafeiris nehraje na pozici, kde by měl být. Seskakuje si na pozici číslo šest, což není při zakládání útoku jeho role.“

Kde by měl být?

„Má hrát pod hrotem, jak se toulal Stanciu a jiní. Tam by získával míče. Když hraje zezadu, má před sebou osm hráčů, což je pro něj složité. Slavii chybí střeďák, který by změnil hru. Nemá gamechangera jako Sparta. Birmančevič nebo Haraslín jsou v přímočarosti jinde. To Slavii chybí a sráží.“

Před druhým gólem udělal chybu David Zima. Je to selhání?

„Je to obrovská chyba, ale jde o náhodu.