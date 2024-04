Zima dohnal(a) Slavii, Trpišovského díl viny. Sparta má víc herní nadstavby

Podle Kučery má momentálně navrch Sparta ne jen v tabulce, ale i co se týká kvality hráčů pro fotbalovou nadstavbu. „Birmančevič je hráč s aktuálně nejlepší formou v soutěži, ale mně se stejně ještě víc líbí Haraslín. A ten jeho gól Baníku? To byl záblesk geniality,“ chválí Kučera slovenské křídlo, které nedávno vyhrálo velkou anketu magazínu Sport o nejlepšího hráče české ligy.

„Přichází také čas ptát se, jaký díl viny nese na současné situaci Slavie Jindřich Trpišovský,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Zafeiris je teď úplně nulový,“ dodává. „To ale není jen on. Jurečka? To není repre forma, to momentálně není ani na základ. A co je s Wallemem?“ přidává Michal Kvasnica.

Boj o titul: je rozhodnuto?

Trpišovského chyby se opakují. Řeší je někdo?

Respekt pro Baník, který nezalezl

Rap a fotbal: Tomáš Kučera a jeho druhá kariéra

Nabídka pro Sigmu: jak to bude dál?

Kulenovič zaujal v Edenu: je přestup blízko?

Jak šla liga nahoru trenérsky a takticky

Zklamání z Bohemians, špatné jaro

Kvíz pro Kučeru: proti komu nejlepšímu hrál?

