Srovnání ofenziv „S“: palbě vládne Sparta. Proč je lepší než Slavia?

Vpřed, na zteč – tímto mottem se v naprosté většině duelů v lize řídí arcirivalové. Mocní, co mají před sebou šest kol, v nichž půjde o to, zda Sparta obhájí titul, či ho Slavia po dvou nuzných letech opět oslaví v Edenu. Situace v tabulce je (v tuto chvíli) tuze nakloněna ve prospěch Letenských, vedou o čtyři body. Navíc jim nahrává rozmach útočné trojice, která v posledních týdnech jasně předčí červenobílé střelce. Bude to zásadní?