Vaniak: Se stavbou dej pokoj, chci zažít peklo s Baníkem! Proč není v Sigmě?

Vypadalo to, že na český fotbal zanevřel. A že už se v něm zpátky neobjeví. Legendární fotbalový brankář Martin Vaniak raději zmizel ve Švýcarsku, kde se sice taky živil rukama – ale v úplně jiných rukavicích. V tichosti nejdřív dělal přidavače na stavbě, pak třeba nahazoval omítky při rekonstrukcích bytů. Jenže s tím je od začátku roku konec a muž přezdívaný Čaroděj přijal džob v Opavě. „Dej mi pokoj se stavbou, dej mi pokoj! Už mi to stačilo!“ směje se v bonusovém rozhovoru magazínu LIGOVÝ INSIDER. „Mám nějakou práci a vizi na pět let, i když to neznamená, že nedostanu bodlo,“ dodává.

Byť už Vaniak o tvrdé práci mimo hřiště nechce ani slyšet, nečekaná profesní odbočka ho přesto ovlivnila. Třeba když se podívá na strop nebo na zeď a zkoumá, co by se mělo spravit. „To už je normální choroba! Čumíš, kde by se co dalo udělat,“ chrlí ze sebe. Pokud jde o fotbal, vysvětluje, proč se neobjevil znovu v Olomouci, kde chytal i trénoval své nadějné nástupce, jakkoli k tomu nemuselo být daleko.

Přibližuje rovněž, jaký speciální kontrakt si ve Slezsku vydobyl. A také, co by rád dokázal a jak už trochu okusil rivalitu s Baníkem. „Zápas Opavy s ním je prý peklo, to bych chtěl zažít,“ tvrdí.

Podívejte se na VIDEO!