Speciál o Slovácku. Svědík do Baníku nebo Plzně? Posunul se, říká Nguyen

„Musím říct, že mám trošku insiderovské informace,“ usmívá se a láká na premiovou verzi speciálu Ligy naruby Michal Koštuřík. „Můj tip je, že Martin Svědík bude čekat na Plzeň. Jestli začne někde trénovat od prvního kola v české lize, bude to jedině v Baníku,“ pokračuje.

Jaké konkrétní faktory hovoří pro jeden nebo druhý klub a podle čeho se bude kouč rozhodovat? O tom jsme mluvili i s Filipem Nguyenem, který se připojil na dálku přímo z Hanoje. Gólmanem, který byl u největších triumfů Slovácka - vítězství v poháru a účasti v Konferenční lize. Co bylo základem úspěšného Svědíkova týmu, proč v byl v lize tak nahoře, jak i přerostl celý klub a zvládne tlak ve zvučnějším angažmá?

„I já jsem vnímal, že trenér přerostl klub,“ říká Nguyen. „Už když mi končilo hostování a Slovácko uplatnilo opci na přestup, tak jsem hodně řešil, jestli trenér zůstane. Kdyby tam nebyl dál, možná bych se rozhodl jinak. I kluci vnímají, že trenér přerostl klub. Kdyby to bylo podle jeho představ ohledně zkvalitňování kádru a zkvalitňování tréninkových podmínek, možná by se klub dál mohl posouvat. Něco se posunulo, ale asi to není tak úplně rychlé, jak by si trenér představoval,“ líčí otevřeně.

Ve speciálu Ligy naruby ale padla řeč i na budoucnost Slovácka po Svědíkovi. Kdo by mohl převzít tým a jak se promění kádr? Promluvili jsme si i o Nguyenově působení ve Vietnamu a celé řadě dalších témat. Celý díl najdete na iSport premium a liganaruby.cz.

0:00 Filip Nguyen a Vietnam. Jak se brankář zabydluje v zemi a reprezentaci?

4:54 Slovácko na jaře 2024. Ztrácí Svědík ambice před nadstavbou? Ne, sundává tlak z hráčů

9:05 Svědík se během let hodně posunul v práci s mentální stránkou, říká Nguyen. Jak pracoval s hráči?

22:48 Co je Svědíkovo know-how v české lize? A jaké byly nejlepší momenty Svědíka na Slovácku?

32:52 Čím to, že Svědík přerostl Slovácko a klub se neposouval? Vyčerpal se vztah mezi klubem a koučem?

40:07 Kam zamíří Svědík dál? Dává pro něj smysl spíš Baník nebo Plzeň a jaké faktory budou rozhodovat?

46:00 Ustojí Svědík tlak ve špičkovém klubu?

53:40 Slovácko a trenéři: Koho klub vytáhne na post hlavního kouče?

58:55 Jaké budou ambice Slovácka a jak se promění kádr?