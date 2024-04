Lokvenc: Titul? Může to být drama. Slavia už soky neuběhá, ale má...

První místo v tabulce, čtyři body náskoku – a zápasy v nadstavbě s největšími rivaly Slavií a Plzní ve vlastní aréně. I sami slávisté nezřídka uznávají, že o titulu už je zřejmě rozhodnuto ve prospěch sparťanů. Proto může být paradox, když zrovna bývalý letenský útočník Vratislav Lokvenc upozorňuje na to, že nic jasného ještě není. „Věřím, že to Sparta dotáhne, ale hlavně tohle kolo tím ještě může zamíchat,“ upozorňuje před posledním, třicátým dějstvím základní části. „V dalších zápasech to u ní může být podobné jako u Slavie. Klidně se může stát, že třeba někde prohraje, a boj o titul bude dramatický až do konce,“ říká v magazínu LIGOVÝ INSIDER, v němž se přetahované o celkové prvenství hodně věnuje.

Co ještě nejlepšího ligového střelce sezony 1999/2000 vede k jeho názoru? Spartu nevidí navzdory řádění jejího útočného trojzubce v top formě. Zároveň souhlasí se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským, že ve finiši bude z devadesáti procent rozhodovat hlava. „Musíte to umlátit za každou cenu. Slavia je při tom momentálně v lehké výhodě, není na ní takový tlak jako na Spartu,“ domnívá se Lokvenc. Zamýšlí se rovněž nad tím, proč rival z Edenu přišel o svou dominanci, kdy nejprve přenechal titul Plzni a pak Spartě. „Slavia to má postavené trochu jinak než ona. Ze začátku to prostě válcovala, soupeře uběhala, ale teď už se na to dokážou připravit. Začínají se slávisty běhat taky a ti to mají těžší,“ zmiňuje jeden aspekt.

Pokud jde o to, co hraje do karet jeho týmu, Lokvenc si nemůže vynachválit, jak mužstvo podporuje pokaždé napěchovaný letenský stadion. „Za nás to s fanoušky nikdy takhle nefungovalo. To, že teď kluci mají každý zápas vyprodáno a je tam úžasná chemie, atmosféra, jim závidím,“ usmívá se.

LIGOVÝ INSIDER s Vratislavem Lokvencem:

Jak funguje spolupráce mezi Janem Kuchtou a Veljkem Birmančevičem?

Vzal by bronzový útočník z Portugalska Kuchtu na EURO?

Co je na škodu u třetího člena letenského „trojzubce“ Lukáše Haraslína?

Co brzdí v ofenzivě Slavii, a proto není tak efektivní?

Jak se po svém návratu prezentuje stoper David Zima?

Je Mojmír Chytil nejlepší coby „hybridní hokejista“?

Táhne se s Tomášem Chorým pověst zákeřného hráče (ne)právem?

Co by měl udělat pro to, aby se vyhnul faulům?

Měl by jet na mistrovství Evropy on, nebo Chytil?

Jak se bude jmenovat král střelců této sezony?

RETRO : Jak to dopadlo, když chtěl Horst Siegl, aby vyhráli s „Šoulou“ oba?

: Jak to dopadlo, když chtěl Horst Siegl, aby vyhráli s „Šoulou“ oba? LIGOVÉ HLÁŠKY: Plzeňáci na zájezdech bez manželek, vypípaný „klokan“ a Haaland z Letné

