Předělaný maratonec z Liberce na radaru velkých klubů. Šádek už se ptal

Když na konci listopadu Ahmad Ghali (na sněhu!) setnul dvěma brankami Mladou Boleslav, liberecký kouč Luboš Kozel promluvil o jeho možném odchodu z mužstva: „Tady je to tak, že se hráčům nebrání v dalším kariérním posunu, pokud je to výhodné pro všechny strany. Když přijde nabídka, budeme se o ní bavit. Svým způsobem je to pro nás vyznamenání. Je to důkaz, že se u nás s hráči nepracuje špatně.“

V zimě se kolem wingbeka, jenž zvládne obě strany hřiště (primárně se však pohybuje na pravé), lehce našlapovalo, nakonec zůstal. Nyní už mohou být zájemci mnohem přímočařejší, důraznější.