SESTŘIH: České Budějovice - Slovácko 2:2. Kiks Šípoše poslal hosty výš

Hosté vedli na Střeleckém ostrově po zásahu Kim Sung-pina, za Jihočechy vyrovnal v nastavení první půle Jan Suchan a obrat dokonal po změně stran střídající Jakob Tranziska. Bod zařídil Slovácku krátce po příchodu na hřiště Ondřej Mihálik po chybě gólmana Dávida Šípoše. Jihočeši zvítězili v jediném z posledních osmi ligových zápasů, čtyři kola po sobě ale neprohráli. Tým z Uherského Hradiště nevyhrál sedmé kolo po sobě.

Po opatrném začátku měli první výraznější příležitost domácí. Ve 20. minutě po nedorozumění defenzivy Slovácka, kdy Hofmann vrátil hlavou míč na brankáře Fryštáka, se dostal k míči útočník Ondrášek, ale branku minul.

O chvíli později udeřili hosté. Ve 22. minutě domácí zahráli roh. Balonu se však zmocnilo Slovácko, z rychlého protiútoku se Kim Sung-pin s Petrželou řítili na branku domácích a korejský útočník obstřelil Šípoše. V ligové sezoně se trefil podruhé.

Dynamo vyrovnalo v posledních vteřinách prvního poločasu. Trestný kop Suchana tečovala zeď Slovácka a balón obloukem přeletěl Fryštáka. Českobudějovický záložník skóroval ve třetím kole po sobě a celkově posedmé v ročníku nejvyšší soutěže.

Do druhé půli Dynamo vystřídalo a poslalo do hry za nevýrazného Brandnera útočníka Tranzisku, který se v 55. minutě zapojil do gólové akce. Na vlastní půlce hřiště převzal míč, sprintem se dostal do pokutového území Slovácka, kde zasekl míč a levačkou překonal Fryštáka. Německý útočník se dočkal premiérového zásahu v české lize.

České Budějovice trpělivou hrou směřovaly k vítězství, díky němuž by se posunuly na 14. místo. Ale v 83. minutě střelu Mihálika neudržel Šípoš a míč se od něj odrazil do branky. V ligové sezoně dal Mihálik druhý gól. Dynamo má s 62 inkasovanými brankami nejhorší obranu soutěže.

Jihočeši doma v lize našli přemožitele v jediném z posledních šesti utkání a získali tam 20 z celkových 24 bodů v ročníku. Se Slováckem prohráli jediný z posledních 11 domácích ligových duelů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+1. Suchan, 55. Tranziska Hosté: 22. Kim, 83. Mihálik Sestavy Domácí: Šípoš – Lazić, Králik, Poulolo, Sladký – Suchan, P. Hellebrand, Čermák (84. Nikl) – Brandner (46. Tranziska), Ondrášek (C) (90+1. Skalák), Alli. Hosté: Fryšták – Blahút, Hofmann, Břečka (12. Kohút), Holzer (79. Mihálik) – Havlík, Daníček (C) – Petržela (46. Siňavskij), Kim (79. Reinberk), P. Juroška – Kvasina (71. Vecheta). Náhradníci Domácí: Janáček, Havel, Hák, Zíka, Skalák, Čoudek, Zajíc, Hubínek, Tranziska, Nikl Hosté: Heča, Vecheta, Kohút, Mihálik, Kalabiška, Reinberk, Siňavskij Karty Domácí: Tranziska, Alli Hosté: Kim, Reinberk Rozhodčí Radina – Kubr, Slavíček Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 3154 diváků

