Trpišovský: Kdo nehrál, nemá formu. Zimu jsme chtěli ochránit

Jindřich Trpišovský nasadil na hlavu modrou čepici místo tradiční bílé, sestavu rozbil šesti novými hráči a Slavia po dvou týdnech zase zabrala. V Hradci Králové vyhrála 2:1, byť v závěru nevypadala vůbec dobře. Do nadstavby vstupuje s mankem čtyř bodů na Spartu. Aby rivalovi vytrhla z ruky obhajobu, musí být v sezonní prodloužené o pět bodů lepší. „Musíme to brát jako v tenise, kolo za kolem,“ pravil trenér vítězů. Na východě Čech se osamostatnil na čele v počtu ligových výher.

Co stojí za vítězstvím v Hradci Králové?

„Byli jsme dobře nastavení. Hradec na jaře prohrál jen na Spartě, věděli jsme, že to bude těžké. Potkaly se dva týmy, co si nic nedarovaly. Hrál se důrazný agresivní fotbal. Jsem rád, že jsme do zápasu dobře vstoupili, vytvořili jsme si příležitosti, ale neproměnili je. Až ke konci poločasu jsme dvakrát skórovali. Dobře jsme začali i druhou půli, ale posledních patnáct minut nebylo dobrých. Ztratili jsme kvalitu, některé situace jsme nedohrávali. Podržel nás Staněk při šanci Koubka. Pak přišel gól Spáčila. Konec byl nepříjemný.“

Šlo o vítězství mentality?

„Rozhodně. Po dvou nepovedených zápasech to bylo hodně složité. Tým ale v týdnu udělal hodně dobrých věcí. Něco jsme si řekli a vyšlo to. Šli jsme proti soupeři, na kterého se nám v minulosti moc nedařilo. Sestavu jsme poskládali z kluků, kteří mají formu, ukazují se dobře v tréninku a jsou odolní.“

Udělal jste šest změn v sestavě…

„Už jsem řekl, potřebovali jsme na hřiště dostat hráče s formou. Cítili jsme, že někteří o ni trochu přišli. Proto nehráli. Vyšlo to. Třeba Provod podal fantastický výkon, dlouho jsem ho neviděl takhle zahrát. Trochu jsem sázel i na kluky mající zkušenosti s koncem ligy, s těžkými obdobími ve Slavii. Ale primárně jsme se rozhodovali podle aktuální formy. Kdo nehrál, formu nemá.“

David Zima také nemá formu?

„Vysvětlili jsme mu to, ještě ve středu v sestavě byl. Pak jsme se rozhodli jinak. Davida jsme chtěli ochránit, aby se zase k něčemu nenamotal. Někdy je lepší, když hlava na chvíle vypne. To se dnes ukázalo na příkladu Provoda a Vlčka. Minule v sestavě nebyli, teď jim to vyšlo. V sobotu proti Baníku klidně může David hrát.“

Jste trenér s nejvíce výhrami v lize. Ta v Hradci byla 192… Jaký je to pocit?

„Neskutečně si toho vážím. Před devíti a půl lety jsem měl sen zažít jedno ligového utkání. To se mi povedlo v Liberci, kdy jsme porazili Boleslav. V životě by mě nenapadlo, že se dostanu na taková čísla. Vydělával jsem si jako barman, fotbal pro mě nebyla práce ale zábava. Teď už to teda práce je. A docela velká. Přiznávám, že to ze mě spadlo. Dva zápasy jsem na to čekal. Měl jsem to v hlavě. Od 160. výhry, kdy to někdo přede mnou zmínil. Když dosáhnete toho, co nikdo nedosáhl, je to krásné. Něco jako horolezec, co sleze poprvé horu.“

Sparta vyhrála v Olomouci. Titul získáte jen v případě, že v nadstavbě budete o pět bodů lepší. Je to reálné?

„Zajímá mě jen zápas s Baníkem v sobotu. Aby tým pracoval, aby se nestalo to, co v Plzni. Abychom bojovali na každém metru hřiště, byli jsme jeden tým. Momentálně nejsme v pozici, kdy se můžeme koukat, kdo má kolik bodů. Musíme to brát jako v tenise, kolo za kolem. Je potřeba se v každém ze zbývajících zápasů vymáčknout jako v Hradci. Z dneška mám v sobě dobrý pocit.“