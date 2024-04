Levý: Slavii neodepisujte. Některé návštěvy nemají ligové parametry

Základní část má FORTUNA:LIGA za sebou, česká soutěž spěje k nadstavbovému vrcholu. Na čele si hýčká čtyřbodový náskok Sparta, nicméně druhá Slavia boj o titul nevzdává. Bronz si výhrou s Teplicemi (3:0) zajistila Plzeň, kde vše spěje k pokračování zkušeného trenéra Miroslava Koubka. V jakém stavu jdou týmy do závěru sezony? „Může napovědět už první kolo,“ upozorňuje k boji o titul v pravidelném komentáři pro Sport expert a trenér Stanislav Levý.

Začneme na čele ligy. V posledním kole základní části vyhrály Sparta i Slavia. Kdo vypadá před finišem sezony lépe?

„Nahoře v tabulce zůstalo všechno při starém, jen mají týmy o zápas méně. Sparta vyhrála v Olomouci suverénně, Slavia měla více méně také utkání pod kontrolou. Až na posledních patnáct minut, kdy se strachovala o výhru. Nicméně urvala tři body, v boji o titul zůstává všechno otevřené, i když trumfy nadále drží Sparta.“

Rozhodne derby, které je na programu ve druhém kole nadstavby?

„Sparta jede na úvod na Slovácko, kde to v poslední době zvládala, ale určitě to tam nebude jednoduché, domácí jsou pořád ve hře o čtvrté evropské místo. Slavia má doma Baník, který naposledy na Spartě prohrával, ale dokázal zápas zdramatizovat. Může napovědět už příští kolo.“

Anketa Kdo vyhraje titul ve FORTUNA:LIZE? Sparta Slavia

Rozhodne o sparťanské obhajobě útočná trojka Kuchta, Birmančevič, Haraslín, která se dostává do velké formy?

„Po výpadku, který potkal celou Spartu okolo zápasů s Liverpoolem, a ztrátách v lize, se znovu dostali do formy. Absolutně plní očekávání, které od nich mají fanoušci i trenéři. Útočná trojka Sparty může být klíčem v boji o titul. Navíc funguje obrovská soudržnost mezi mužstvem a fanoušky, to ukázali v Olomouci, kam přijeli v ohromném počtu. Slavia má také podporu, je vidět, že fanoušci stojí za svým týmem.“

Jaké zbraně na Spartu má v rukách Slavia?

„Ztrácí čtyři body, ale vůbec bych ji neodepisoval. V Hradci vsadila na hráče, u kterých má záruku, že odpracují devadesát minut. Trenér Trpišovský udělal pět změn, postavil hráče aktuálně s nejlepší formou. Ale můj pocit je takový, že Sparta