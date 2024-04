Krejčího čas je tady. Ochrana pro Zimu, Hapalova víra a Červ o EURO

Poslední kolo základní části – a sparťanský kapitán Ladislav Krejčí zpět v gólové ráži. „Myslím, že přichází čas, kdy to tam bude sypat jako v minulé sezoně. Tohle jsou jeho zápasy,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby, kterého se výjimečně zúčastnili všichni členové fotbalové redakce deníku Sport a webu iSport.cz, Jiří Fejgl: „Slavia to bude mít se Spartou v nadstavbě hodně složité, Priskeho tým se znovu rozjel do podzimní pohody. A dobře se na to i dívá. V Olomouci navíc byla fantastická podpora sparťanských fanoušků,“ dodává.