Přehajpovaná hvězda? Matný Zafeiris coby největší zklamání sezony

Nevýrazný. Nerozdílový. Bez čísel. Bez většího vlivu na červenobílou ofenzivu. „Christos Zafeiris je pro mě největší zklamání sezony,“ říká v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby, kterého se výjimečně zúčastnili všichni členové fotbalové redakce deníku Sport a webu iSport.cz, Radek Špryňar: „Špatné výkony Slavie jdou i za ním. Ano, byl zraněný, ano potřeboval nějaký čas na aklimatizaci, ale to už je všechno pryč a doba hájení skončila. I kvůli němu má Slavia strašně neproduktivní střed zálohy. Jsem přesvědčený, že Trpišovský by o něm teď moc hezkých věcí neřekl,“ dodává.

„Neexistuje varianta, že by ho teď Slavia prodala ven za nějakou cenu, která by pro ní byla výhodná,“ souhlasí s hodnocením Zafeirise Špryňarův kolega Bartoloměj Černík: „A přitom když do Edenu přicházel, tak z toho bylo docela haló i na evropské scéně, ten hráč měl nálepku největšího norského talentu,“ vzpomíná.

Špryňar zároveň odmítá coby „polehčující okolnost“ fakt, že kolem Zafeirise se občas střídají parťáci jak na běžícím pásu. „Fotbalisté, kteří dávají hře kreativní nápady – ať už to ve Slavii byli Stanciu, Ševčík, nebo i Stoch, tak se s tím dokázali sžít,“ říká: „Zafeiris teď působí jako přehajpovaná hvězda.“

