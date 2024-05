Jarolím: Slavia? Míň arogance, víc kreativity. Drahé posily nejsou znát

Měli být trumfy v boji o titul. Jindřich Staněk, David Zima a další zimní posily Slavie. Jenže právě stoper, který se vrátil za rekordních sto milionů korun, naposled vypadl před zápasem v Hradci ze sestavy, protože ho chtěl trenér Jindřich Trpišovský „ochránit, aby se zase k něčemu nenamotal“. Nejen to budí rozpaky a vyvolává otázky, zda by v Edenu neměli přehodnotit strategii. „Investice do hráčů byly nemalé, ale že by to bylo opravdu vidět na tom, že se mužstvo zvedlo, se úplně říct nedá,“ míní trenér Karel Jarolím, jenž tým z Edenu dovedl ke dvěma titulům. „Chybí mi kreativní hráč. A ne jeden – dva tři,“ dodává host dalšího dílu magazínu LIGOVÝ INSIDER a zároveň vyzdvihuje Brazilce Ewertona, jenž září na hostování v Baníku. Kromě toho se Jarolím věnuje naladění pražských „S“ před nadstavbou, formě Ladislava Krejčího i rekordmanovi v počtu ligových výher Jindřichu Trpišovskému.

„Jsme zpátky ve hře o titul.“ To jsou slova slávistického záložníka Lukáše Provoda po těsné výhře v Hradci (2:1). Do nadstavby však jeho mužstvo vstupuje ve stejné pozici jako předtím: se čtyřbodovou ztrátou na první Spartu a s výhledem derby na Letné. „Úplně nevím, co tím chtěl říct,“ pokrčí rameny Jarolím. Přesto věří, že slávisté ze hry o prvenství nejsou. „Bude se rozhodovat do posledního kola,“ očekává. „Nevěřím, že by Slavia byla spokojená s druhým místem. I když to v předešlé sezoně vypadalo, jako že se v podstatě nic nestalo. Ale v mých očích se stalo,“ připomíná způsob, jakým někdejší vládci ligy přepustili titul po Plzni i Spartě.

Kromě jiného také popisuje, jakým dojmem na něho slávisté na hřišti působí. „Zavání mi to trochu arogancí,“ glosuje a vysvětluje, co tím myslí.

LIGOVÝ INSIDER s Karlem Jarolímem

Vrátilo se sparťanům sebevědomí , které měli před Liverpoolem?

, které měli před Liverpoolem? Jak je znát sepětí letenského mužstva s fanoušky ?

? Umí to trenér Brian Priske se sparťanskými příznivci?

se sparťanskými příznivci? Zaslouží si Olomouc uznání za „půjčení“ tribuny, nebo byla sama proti sobě?

uznání za „půjčení“ tribuny, nebo byla sama proti sobě? Je Ladislav Krejčí zpátky ve formě, jakou míval?

zpátky ve formě, jakou míval? Co by musel změnit, aby uspěl ve španělské lize ?

? Který její bývalý hráč nejvíc chybí Slavii ?

? Opravdu není Ewerton schopen vyhovět nárokům Jindřicha Trpišovského?

schopen vyhovět nárokům Jindřicha Trpišovského? V jaké fázi je kariéra trenérského rekordmana ?

? Co musejí brát v potaz mladší trenéři , aby ho napodobili?

, aby ho napodobili? Nelituje Jarolím , že nevzal nabídku Českých Budějovic?

, že nevzal nabídku Českých Budějovic? I když jsou Jihočeši poslední, jaký progres udělali?

udělali? LIGOVÉ HLÁŠKY: Sparťanští turisté v Belmondu, klokani, koně a telata a barman na lavičce

