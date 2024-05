Bojovník Šín, tvář nového Baníku. Čím připomíná Ševčíka a kde má strop?

„Miláček fanoušků, odchovanec, Ostravák, bojovník, člověk s příběhem, co nenosí nos nahoru. Od příští sezony by měla být jeho tvář na každé permici Baníku,“ říká hned v úvodu nového dílu pořadu iSkaut o Matěji Šínovi redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Kdyby neprodloužil smlouvu, dovedu si představit, že v létě by přišla Slavia a řekla Baníku: Dáme vám Ewertona, vy nám dejte Šína,“ dodává. „Mě překvapil třeba i tím, že dobře a odpovědně brání,“ přidává se Kvasnicův kolega Jiří Fejgl: „A když se koukneš na jeho průnikové přihrávky, tak si řekneš – Sakra, tohle není náhoda. To je rukopis.“