Stamiliony pro ligu: Kolik dostanou kluby? Bonusy i za diváky či followery

Je to lavina, které nepředcházejí výstražná hlášení. Nebojíte se jí, chcete se jí naopak nechat zasypat. Paradox? Ani náhodou! Poté, co se stala sázková společnost Chance titulárním partnerem fotbalové ligy, naskočila suma, kterou budou příštích pět sezon dostávat profesionální kluby na úctyhodných 692 milionů korun. A může být ještě o pár desítek milionů líp. Jak je to nyní a o kolik budou klubová konta tučnější? Záleží na klíči, jak se celý ten balík rozdělí. A o to může být boj.