Zafeiris: zlaté dítě v bíločervené kleci bez čísel. Zbaví se ho Slavia v létě?

Svatozář zhasla. Chlapec, co prý svede zázraky, je v hlubokém útlumu. Christos Zafeiris nemá čísla a ve Slavii jsou s norským „zlatým dítětem“ z logiky věci výrazně nespokojení. Až tak, že nemá místo v základní sestavě. Pověst gamechangera, který „sešívané“ dovede na domácí trůn a do Ligy mistrů, dosud nenaplnil. „Je jiný ohledně hlavy, sebevědomí,“ poukázal na příčinu trablů Jindřich Trpišovský. Zatím to není na pořadu dne, nicméně v letním okně může být okolo podsaditého kluka živo.