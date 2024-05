Pravděpodobné sestavy: Dynamo bez Sladkého, je v béčku. Co pražská „S“?

Jdeme do finále, ve FORTUNA:LIZE o víkendu startuje nadstavbová část! Sparta chce udělat další krok k titulu na Slovácku, Slavia si nesmí dovolit zaváhat s Baníkem. Důležité souboje se hrají v bitvě o udržení a zajímavou zápletku slibuje i prostřední Skupina o Evropu. Jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.