Dynamo slaví, pomohl i nový trenér brankařů. Klidně je zbij, řekl mu Lerch

Nadstavbu jste začali výhrou, jak zápas hodnotíte?

„Hodnocení bude kladné. Věděli jsme, že Bohemka je kvalitní tým, byla v jiné pozici než my. Byla na nás navíc dobře připravená, pokryla naše nebezpečné kraje Alliho a Tranzisku. Zaslouženě jsme šli do vedení, ale pak přišla smolná ruka Alliho a penalta. O půli jsme vyzývali k trpělivosti, v určitých fázích utkání by byl i bod dobrý. Emoce po vítězném gólu v závěru byly ohromné. Ale není ještě konec, čekají nás čtyři těžké zápasy.“

I po minulém týdnu jste dali šanci v bráně Dávidu Šípošovi. Jak jste s ním pracovali?

„Vrátím se k nepříjemné situaci z minulého týdne, konci Zdeňka Křížka (trenéra brankářů). Bavili jsme se o tom s celým sportovním vedením a nebylo to tím, že by odváděl špatnou práci, ale potřebovali jsme klukům dát nový impuls. Byli psychicky zlomení, což je po takových chybách pochopitelné. Vzali jsme sem Pavla Kučeru, zkušený a rázný kluk. Říkal jsem mu ‚klidně je zbij, ale něco s nimi udělej.‘Jsem obrovsky rád, že to zvládli.“

Na penaltu si Šípoš sáhl…

„Kdyby měl silnější ruce… (úsměv) Ne, to si dělám srandu, to mu nemohu vyčítat.“

Co říkáte na dvougólového Vincenta Trummera?

„Slyšel jsem na něj nějaké kritiky, ale s Michalem Rakovanem jsme ho viděli asi třikrát v Rakousku, a tam mají hráči i ve druhé lize velkou kvalitu. Věděli jsme o jeho přednostech. Doteď mu to moc nevycházelo, přestože to navádění doprostřed má a umí i výborně vystřelit. Klobouk dolu, že si to schoval na tu nejdůležitější chvíli.“

Sledovali jste výsledky ostatních zápasů?

„Vůbec jsem během zápasu nesledoval, jen jsem zaslechl nějakou informaci o poločase. Soustředíme se sami na sebe. Samozřejmě mě těší, že naši konkurenti prohráli, zažili jsme obrovský skok v tabulce. Věřím, že to kluky nakopne.“