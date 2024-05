SESTŘIH: Hradec – Olomouc 3:1. Votroci mají po obratu náskok

Fotbalisté Hradce Králové v úvodním semifinálovém utkání ligové nadstavbové Skupiny o Evropu porazili doma Olomouc 3:1 a vykročili za postupem do finále. Sigma vedla díky trefě Jáchyma Šípa. O branky vítězů se postarali Danielové Vašulín a Horák, vlastní gól si dal Juraj Chvátal. Odveta na Hané se hraje za týden. Postupující se ve finále utká s lepším z dvojice Teplice - Liberec (2:0).

„Votroci“ byli vzhledem k výsledkům obou týmů v závěru základní části mírným favoritem, začátek však vyšel mnohem lépe Hanákům. Vodháněl se důrazně prokličkoval až před gólmana a jeho sólo zneškodnil Zadražil.

Hosté pak udeřili z nenápadné akce. Ventúra dlouhým pasem z půlky hřiště vysunul za obranu Šípa a záložník hlavou přeloboval zaskočeného gólmana. V ligové sezoně zaznamenal druhou trefu.

Domácí však ještě do přestávky předvedli velký obrat. Po rohovém kopu vypálil Petr Juliš a Chvátal si srazil míč do vlastní sítě. Velkou šanci zahodil zkušený Pilař, Východočechy to ale nemuselo mrzet.

Olomouc v závěru poločasu hned dvakrát pykala za lehkovážné ztráty míče. Nejprve Vašulín střelou zdálky nachytal brankáře Stoppena a připsal si šestý gól v ligové sezoně. A jen o dvě minuty poté hosté darovali balon Horákovi. Obránce nabídkou nepohrdl, po pěti měsících zase skóroval a posunul se na pět branek v ročníku nejvyšší soutěže.

Hostující kouč Saňák o přestávce reagoval dvojím střídáním, šance však dál přibývaly na straně domácích. Obránce Klíma hrající 150. ligový duel přestřelil, Julišova tečovaná střela orazítkovala tyč. Stoppena ohrozil také střídající Čmelík, po rohu pak mohl skórovat Kodeš. V nadějné pozici nedokázal včas zareagovat Spáčil.

Papírové předpoklady se tak naplnily. Zatímco Sigma vyhrála jediný z posledních sedmi ligových duelů, Východočeši z posledních 12 utkání podlehli pouze o gól Spartě a Slavii.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Chvátal (vl.), 42. Vašulín, 44. Horák Hosté: 13. Šíp Sestavy Domácí: Zadražil – Klíma, Kodeš (C), K. Spáčil – Harazim, Kučera, Dancák, Horák – P. Juliš (63. Čmelík), Pilař (83. Pudhorocký) – Vašulín (74. Koubek). Hosté: Stoppen – Chvátal, Pokorný, Matys, Uriča – Ventúra (46. Langer), Breite (C) – Vodháněl (29. Zorvan), Pospíšil (46. Singhateh), Šíp (77. Muritala) – Zifčák. Náhradníci Domácí: Vízek, Knobloch, Čmelík, Pudhorocký, Hais, Kaštánek, Čech, Koubek Hosté: Digaňa, Elbel, Zorvan, Muritala, Singhateh, Beneš, Langer Karty Domácí: Harazim Hosté: Matys Rozhodčí Radina – Kotík, Pochylý Stadion Malšovická aréna, Hradec Králové Návštěva 6 529 diváků

Klíčové okamžiky zápasu:

Hradec Králové – Olomouc: Tyč olomoucké branky zazvonila poté, co zakončoval Petr Juliš Video se připravuje ...

Hradec Králové – Olomouc: Daniel Horák dokázal po zisku balonu skórovat a zvýšil na 3:1 Video se připravuje ...

Hradec Králové – Olomouc: Votroci otočili skóre na 2:1, když se prosadil Daniel Vašulín Video se připravuje ...

Hradec Králové – Olomouc: Střelu Petra Juliše si do vlastní sítě nešťastně srazil Juraj Chvátal, 1:1 Video se připravuje ...