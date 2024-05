SESTŘIH: Slovácko - Sparta 2:4. Letenští zase blíž k titulu, zářil Kuchta

Dvě vítězství zapsala Sparta na ošemetné půdě v Uherském Hradišti. Po tuhém boji udolala domácí komando kouče Martina Svědíka 4:2, navíc ani jedna z jejích opor nedostala čtvrtou žlutou kartu. A to jich bylo ohrožených devět! Proto půjde do zápasu největšího v trháku - a v plné síle. Velké derby se hraje v sobotu, úřadující mistři drží čtyřbodový náskok, do konce ligy zbývá sehrát čtyř kola. Do not jí navíc hraje fakt, že ovládla základní část. Při případné bodové shodě na konci obhájí triumf.

Možná se Jan Kuchta před zápasem podíval na YouTube na přeslavný kousek Karla Poborského. Nebo si připomněl svůj podzimní zásah v Hradci Králové. Každopádně v neděli v podvečer se z něj na stadionu pod sovími světly stal Pan padáček.

Skóroval dvakrát v tomto podmanivém stylu - zásadně tak přispěl k vítězství 4:2.

„Za poslední čtyři zápasy jsme dali celkem patnáct gólů, to je fantastické. Máme útočnou kvalitu,“ liboval si trenér Brian Priske. „Ale titul je ještě daleko. Čtyři zápasy,“ upozornil na další duely v nadstavbě. „A co říct na Honzu? Top class, vrcholná třída,“ dodal.

Pozor, v Kuchtově případě přitom jde spíše o důrazného hráče, pracanta, otravného pro každého soupeře. Technik není špatný, ale rozhodně vás u něj jemný „skill“ nenapadne jako první. Jenže tentokrát demonstroval, že umí.

Poprvé se dostal do úniku ve 12. minutě. Šlo o kooperaci celého útočného trojzubce. Lukáš Haraslín se do ní zapojil tentokrát jako obránce, skluzem zablokoval Kimovu střelu směrem k Veljku Birmančevičovi, který ihned šajtlí poslal Kuchtu vpřed. Útočníka naháněl Marek Havlík - a to je sice brilantní hráč, jenže rozhodně ne sprinter. Sok mu také pláchl a gólmana Tomáš Fryštáka elegantně přehodil.

Za dalších dvanáct minut přidal druhý podobný kousek. Za obranu jej poslal přihrávkou z pravé strany Tomáš Wiesner (ofsajd odmítla videokontrola, ale šlo vskutku o hraniční záležitost), Kuchta se prosadil podobně jako v první situaci. Tentokrát jen lob neletěl tak vysoko. „Celá jejich útočná trojice nám dělal obrovské problémy. Kuchta neustále nabíhá, Birmančevič s Haraslínem se chodí níž, čímž se roztahuje prostor,“ komentoval domácí zadák Daniel Holzer.

Po dvou trefách se zdálo, že Slovácko nemá Spartě, jak ublížit. Ale… Nadechlo se ještě v první půli. Velmi dobrou kombinaci zakončil Kim, jednoznačně nejlepší hráč v domácím bílém dresu. Korejec vynikal pohybem, technikou, skóroval podruhé v řadě.

„Měli jsme dobré pasáže, když jsme dali gól, ale neustále jsme doháněli výsledek. Sparta se dostala do pohody, má velkou individuální kvalitu,“ připustil domácí trenér Martin Svědík.

Ve druhé půli Sparta - přece jenom - zpozorněla. Jednogólový náskok a poměrně slušný výkon domácích ji držel na špičkách. Hrála obezřetněji. Výhra byla vzhledem k derby v příštím týdnu nutností. Dozajista k tomu přispěl i fakt, že devět jejích hráčů bylo v ohrožení, že při žluté kartě přijdou o střet se Slavií (hned sedm jich bylo v základní sestavě, další dva přišli do hry v průběhu). Jediný napomínaný byl nakonec Adam Karabec, nad nímž žlutý meč nevisel.

„Jsem nespokojený s počtem červených karet, ale žluté jsou součásti fotbalu. Jsem rád, že se pro derby nikdo nevykartoval,“ děkoval sparťanský trenér. I proto jeho tým držel míč, zásadní myšlenka zněla neinkasovat. Nějakou dobu se mu záměr dařil, navíc jeho vedení vytunil mazanou ranou na přední tyč Haraslín.

Pro mistra však lehké časy nenastaly. Stačilo, aby Kaan Kairinen zahrál ve skluzu rukou v šestnáctce. Penalta. Kapitán Vlastimil Daníček (samozřejmě) proměnil. V lize kopal dvacátý pokutový kop - a stále drží stoprocentní úspěšnost. Napětí se zvýšilo, domácí zlobili, ne že ne. „Pětasedmdesát minut jsme hráli fantasticky. Jenže momentum penalty to změnilo, do té doby jsme to měli pod kontrolou. Jsem pyšný na kluky, pro nás je to velmi dobré vítězství,“ popisoval Priske.

Hosté se uklidnili až v nastaveném čase, z penalty definitivně rozhodl kapitán Ladislav Krejčí. „Myslím, že Sparta utkání kontrolovala,“ uznal Svědík.

V sobotu se derby hraje na Letné. Vloni v něm domácí zvítězili a udělali zásadní posun ke konečnému triumfu. Letos mají trumfy opět v rukou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33. Kim, 72. Daníček Hosté: 12. Kuchta, 24. Kuchta, 63. Haraslín, 90+5. Krejčí ml. Sestavy Domácí: Fryšták (C) – Reinberk (68. Siňavskij), Hofmann, Daníček, Blahút – Kohút (68. Mihálik), Havlík, Kim, Holzer – P. Juroška (78. Cicilia) – Vecheta (68. Kvasina). Hosté: Vindahl – Sørensen, Krejčí ml. (C), Panák – Wiesner, Kairinen, Sadílek (61. Laçi), Ryneš (82. Zelený) – Haraslín (82. Tuci), Kuchta (76. Olatunji), Birmančević (76. Karabec). Náhradníci Domácí: Siňavskij, Kvasina, Cicilia, Holásek, Kalabiška, Mihálik, Petržela, Heča, Novotný Hosté: Solbakken, Olatunji, Karabec, Tuci, Laçi, Mejdr, Pešek, Vydra, Zelený, Ševčík, Vorel Karty Domácí: Reinberk, Vecheta, Mihálik, Petržela Hosté: Karabec, Wiesner Rozhodčí K. Rouček – M. Vlček, J. Hurych | VAR: T. Klíma | AVAR: P. Caletka Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 7455 diváků

