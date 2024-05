Od léta v Liberci? Řeším jen Pardubice, tvrdí Kováč. O Zlínu se mu zdálo

Veřejné tajemství - samozřejmě - nepotvrdí. Od léta povede Radoslav Kováč Liberec, který chystá pod dvojicí Ondřej Kania, Jan Nezmar velkou jízdu. „Neřeším nic jiného než Pardubice, je to priorita,“ dušoval se trenér po zásadní výhře 2:0 nad Zlínem ve Skupině o záchranu. Aby ne, pokud by s Východočechy spadl, měl by na paškále rozostřenou pozornost.

Jde se soustředit jen na Pardubice?

„Mám tady smlouvu, řeším jen Pardubice. Nic jiného pro mě teď není.“

O záchranu hrajete druhý rok. Nesete to těžce?

„Je to náročné. Musím říct, že při zápase jsem byl klidný, ale před dvěma dny se mi o Zlínu dokonce zdálo. Tlak je obrovský. Možná si někdo řekne, že už jsme v tom zkušení, ale samozřejmě v téhle situaci být nechcete.“

Navíc přijel Zlín…

„Vloni jsme Zlín vlastně zachránili. Pak jsem měl tu zpackanou tiskovku, kdy jsem mluvil o Florinu Nitovi a jeho výplatě. Na podzim tady u nás vyhrál 1:0, takže jsme v kabině apelovali na to, že jim máme co vracet. Proto jsme udělali všechno, abychom vyhráli, byl to zápas o šest bodů. Ale na psychiku je to těžké, přitom člověk musí před hráči zůstat klidný. Je to strašně moc o hlavách, ani už moc nenacvičíte, lehkost tam není.“

Střídal jste už o poločase. Proč šel na plac matador Pavel Černý?

„Zlatan, Tomáš Zlatohlávek, se necítil v týdnu úplně dobře. Neudržel některé míče, nebyl ve své kůži. Hráli jsme z vyššího středního bloku a věděli jsme, že nemusíme tolik sprintovat nahoru a presovat celoplošně, takže nám tam vyšel Pája Černý. Do plné obrany je to pořád hráč, který nám strašně pomůže. Kamil Vacek v první půli nějaké balony zkazil, ale to jsou prostě kluci, které chcete mít na place. Trenéři jsou pak klidnější.“

Nebyl Vacek ale také na střídání? Nedařilo se mu.

„Ano, hrál pomalu a hodně dozadu. Ale on strašně moc chtěl pomoct, my jsme chtěli, aby tam dal ten klid. Ve druhém poločase to už byl ten známý Kamil Vacek.“

Rozhodl Marek Icha gólem přes hlavu. Umí i špinavé branky?

„No, v Karviné dal krásný gól, teď to zase trefil. Jsem rád, protože pro mě je to hrozně dobrý hráč. Pořád je to mladý kluk a nemá tady úplně tolik příznivců, ale pro nás je megadůležitý.“

Jak složitý bude další zápas s Českými Budějovicemi?

„Už teď jsem cítil v týdnu, že jsou tréninky výborné. Někdy ty průpravné hry nemají takovou kvalitu. Hodně se kazí, ale tentokrát byli kluci koncentrovaní. To mě maličko zklidnilo. Věřili jsme, že to zvládneme, což se povedlo. Jenže není konec. Budějovice budou zase strašně složité.“