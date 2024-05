Kapitán Slovácka: Nejlepší Sparta, co jsem zažil. Kuchta? Obrovský progres

Co vás nejvíc štve na porážce?

„Druhý gól jde za mnou, nezajistil jsem Hofiho (Stanislava Hofmanna) a nechytl se s Kuchtičem. Pak jsme krásnou akcí snížili a vrátili se do zápasu. Chtěli jsme být ve druhé půli aktivnější. Ale po hloupé chybě, kdy to nesmyslně hraju na střed, tam se to zašmodrchá a pak mi balon projde mezi nohama, dostaneme další gól. Mohl jsem nohy secvaknout víc a pomoct gólmanovi. Bohužel mě Haraslín prostřelil. Sparta hrubé chyby potrestá, prokázala svoji sílu v zakončení. My jsme jí to dávali na zlatém podnose. Oba první góly byly hodně laciné. Měli jsme si to lépe pohlídat.“

Jana Kuchtu jste krátce zažil při jeho hostování ve Slovácku. Od té doby se hodně zlepšil, že?

„Udělal obrovský progres. Zakončuje chladnokrevně.“

Také celá Sparta je lepší než dřív…

„Pořád roste, roste, posouvá se. Má to výborně propracované, do detailu. Vybírají si hráče podle typologie. Na českou ligu je to fakt top mančaft. Je to asi nejsilnější Sparta, kterou jsem zažil.“

Viděl jste šanci na vyrovnání?

„Jednou se mi to pak vykulilo, mohl jsem to trefit a závěr zdramatizovat. Věřil jsem, že je ještě zamkneme. Dali jsme dopředu ofenzivní hráče. Doufal jsem, že budeme mít nahoře velkou sílu. Bohužel jsme měli jen náznaky šancí, které jsme nedohráli.“

Osmkrát v řadě jste nevyhráli. Jak z toho ven?

„Tvrdou prací. Musíme se rvát dál.“

Nepadl Kuchtův druhý zásah z ofsajdu?

„Reklamoval jsem ho. Ještě jsem tu situaci na videu neviděl. V reálu mi přišlo, že je to jasný ofsajd.“

Skupina o titul 2023/2024