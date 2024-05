Expert Kobylík: Kuchta je geniální. Slavia nemůže dát Zimu do derby

V prvním kole nadstavby FORTUNA:LIGY zvládly své role celky bojující o titul. Sparta urvala tři body na Slovácku, Slavia zametla s ostravským Baníkem. Pražští rivalové se ideálně naladili do víkendového derby, které může do velké míry rozhodnout o titulu. „Exceloval Kuchta, Slavia konečně skončila s rotací,“ zmiňuje v pravidelném hodnocení ligového dění expert Sportu David Kobylík. Koho naopak tipuje na sestup a kdo ho překvapil v prostřední „evropské“ skupině?

Čím uspěla Sparta na Slovácku?

„Byl to těžký zápas, ale zvládla ho výborně. Spartu táhli hráči, co ji táhnout mají. Fantastickým výkonem exceloval Kuchta, přidali se další. Haraslín zahrál velmi dobře, byl nebezpečný, dařilo se mu u kliček. Spolu s Birmančevičem jsou to nadstandardní hráči. Sparta potvrdila kvalitu, se kterou jde za titulem.“

Rozehrál se konečně Jan Kuchta?

„Hraje v nejlepší formě v sezoně. Je to skvělý útočník, když pominu, že na každého koncového hráče občas přijde období, kdy ne v každém utkání dá gól. On je geniální v presinkových věcech i směrem do defenzivy. V případě útočníka to zní možná divně, že hovořím o obraně, ale v jeho případě to je výrazná pomoc. Vzpomínám si třeba na Davida Lafatu. Sice nebyl rychlostní hráč, ale jak presoval, naháněl obránce, kolik z toho pro tým bylo zisků ve vyšší pozici hřiště… Opakuji, že v tomhle je Kuchta naprosto geniální. Ještě když přidá kvalitní věci směrem nahoru, jako jsou tahovost, rvavost. Je to bombarďák. Nedivím se, pokud by o něj stály západní týmy, protože svým stylem kopíruje něco, co se hraje v Evropě.“

Výborně zvládla utkání i Slavia vysokou výhrou 5:0 s Baníkem.

„Stabilizovala sestavu, konečně skončila s rotací, která do velké míry zapříčinila, že v minulých kolech přišla o body. Chyběly jí v předchozích kolech ve hře důležité automatismy. Naprosto nahladko porazila Baník, kterému ublížilo vyloučení Tanka, celý zápas měla pod kontrolou. Je vidět, že se ještě chce vrátit last minute do boje o titul. Potřebuje vyhrát derby na Letné, to je zápas, co definitivně potvrdí titul Spartě, nebo to bude naopak a ještě se to vepředu zdramatizuje.“