TOP trojzubec, nové Bazaly, Zafeiris nesahá Ševčíkovi po kotníky

Kuchta (2+0), Haraslín (1+0), Birmančevič (0+1). Sparta získala v neděli velice důležité tři body na Slovácku díky skvělému výkonu svého útočného trojzubce: „Fantastická trojka, to tady dlouho nebylo. Kuchta navíc znovu trochu změnil pozici: jak byl v jednu chvíli chvíli zataženější, tak teď je naopak znovu predátorem, co trhá obranu – a dolů častěji chodí Birmančevič a Haraslín,“ všímá si v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Kuchta je momentálně v parádní formě, nominace na EURO by ho neměla minout,“ souhlasí jeho kolega Michal Kvasnica.