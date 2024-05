Kuchta už může být u Haška nad čárou. Ale triko Belmondo je výsměch

Konfrontace velkoklubů z metropole bude přehlídkou top střelců. Sparťanské útočné trio, kde řádí rovněž Veljko Birmančevič a Lukáš Haraslín, versus Mojmír Chytil a také Václav Jurečka. Je to však právě Kuchta, kdo oslnil nejvíce bezvadným lobem a pak dalším přehozením brankáře při výhře 4:2 na Slovácku. „Sebevědomí a odvaha. Takhle jsem ho viděl ve Slavii,“ napadne hned při vzpomínce na první trefu Siegl. „Pohlazení pro fanouška,“ přizvukuje Šmicer. Forma letenského snajpra, který se vrátil do své nejoblíbenější role, přímo vybízí k úvahám, zda by se měl po extempore v klubu Belmondo vrátit do reprezentace a vejít se i na seznam hráčů kouče Ivana Haška pro EURO. „Před čtrnácti dny byl pod čárou, teď už může být nad ní,“ přemítá Siegl.

LIGOVÝ INSIDER s Horstem Sieglem a Vladimírem Šmicerem

Na druhé straně si Kuchta možná (ne)pěkně zavařil po předchozím vítězství v Olomouci, kam se vydalo na pět tisícovek fanoušků jeho týmu. Ti si oblíbili pokřik „Kuchta Belmondo!“ a nápis s názvem nyní již proslulého podniku měl útočník na sobě při děkovačce. Hašek ho přitom na první sraz národního týmu pod svým velením nevzal právě kvůli tomu, aby se tam téma noční návštěvy v závěru kvalifikace nestala hlavním tématem. „Je to zase takový výsměch. Úplně zbytečně si tím uškodil nebo škodí, protože to není věc, kterou by si měl připomínat nebo na ni být hrdý,“ je nekompromisní Šmicer a upozorňuje na to, jaký vliv to může mít při Haškově rozhodování. Siegl má určité pochopení pro to, že se Kuchta nechal strhnout, ale... „Ale je to divný, nešťastný. Pravda, chlubit by se tím neměl.“

