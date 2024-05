Pozitivní motivace? Jako červený hadr. Když dá Slavia Plzni 10 milionů...

Na jedno místo a v jeden čas se bude upínat skoro veškerá pozornost ve fotbalové lize. Jak by také ne, vždyť sobotní pražské derby (17.30) může fakticky rozhodnout o titulu. Přesto je tu jeden faktor, o němž řeč není, jenže třeba ještě pořádně zamíchá kartami: Plzeň. „Jsem zvědavý, jestli do toho promluví,“ nadhazuje bývalý letenský kanonýr Horst Siegl. „Hraje se Spartou finále poháru a pak ligy, to je pro Slavii trošku nešťastný,“ přemítá jeho protějšek Vladimír Šmicer. Ve speciálním díle magazínu LIGOVÝ INSIDER: SIGI & ŠMÍCA dojde i na téma pozitivní motivace, která bývala v tuzemské lize fenoménem...

Viktoria se drží v závěsu a závěr sezony ji zastihl ve výtečném rozpoložení. Nejprve se ve třetím kole nadstavby představí v Edenu a straší tím první z pražských „S“. Pak si po čtvrtém dějství střihne finále poháru na vlastním stadionu se sparťany a nakonec je v ligovém finiši navštíví v jejich království. Šmicer při tom netají, že tenhle sled utkání není ideální. „Pohár je pro kluky z Plzně velká motivace doma Spartu porazit. Na Letné by od nich Slavia potřebovala pomoc, ale můžou třeba trošku slavit a už tam nepojedou s takovým drilem,“ uvažuje červenobílá legenda. Ani Šmicer, ani Siegl však nepředpokládají, že by došlo k nějakému výměnnému obchodu mezi rivaly, jak se to stávalo v minulosti.

Jiným, ovšem „soft“ známým prostředkem, jak si okolnosti naklonit na svou stranu, bývala či bývá pozitivní motivace adresovaná týmu, který by mohl přímého soupeře „seknout“. Siegl a Šmicer vzpomínají, jak to chodilo hlavně v devadesátkách, kdy zářili v dresu Sparty a Slavie, jak se v tomhle směru věční rivalové snažili vyzrát na toho druhého a byli (ne)úspěšní. A shodují se v názoru na to, že tahle snaha pomoct si díky třetí straně není za hranou.

„Proč ne? Hraješ o titul, to je strašně moc. Může to vzejít i od samotných hráčů. Nevidím v tom žádný problém,“ říká Siegl. „Mně by nevadilo, i kdyby se to řeklo veřejně. Mě by to o to víc nakoplo, kdybych věděl, že ti druzí ještě dávají peníze, aby nás někdo porazil. O to víc bych jim pak ´nadával´. Působilo by to na mě jako...“ přebírá slovo Šmicer. „Jako červený hadr na býka,“ vezme si slovo zase Siegl. „Bylo by mi úplně jedno, jestli přijde Slavia s tím, že dá deset milionů Plzni,“ pokračuje Šmicer.

„Tím ale nikoho nenavádíme,“ zdůrazňují shodně.

LIGOVÝ INSIDER s Horstem Sieglem a Vladimírem Šmicerem

