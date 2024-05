V mládí mu říkali Hasič, teď píská derby. „S“ v jeho zápasech ztrácejí

Sparta i Slavia padly v ligové sezoně dohromady ve čtyřech zápasech, každý ve dvou. Tři z těchto utkání pískal Dalibor Černý. Mladý rozhodčí navlékne píšťalku na prst i v sobotním derby… Bude to jeho první střet obou „S“ v tomto ročníku. Docela rozdíl oproti tomu minulému, kdy na jaře odpískal všechna tři, tedy včetně pohárového finále.

Z pohledu Komise rozhodčích se jedná o logický krok. Devětadvacetiletý rozhodčí chytil v novém roce velmi slušnou formu. Vidí to šéf sudích Libor Kovařík, který ho nasazuje vůbec nejčastěji ze všech svých svěřenců – v tomto ročníku půjde už o 25. zápas z dvaatřiceti možných, což je mimořádné číslo, nejvyšší ze všech. A vidí to také iSport.cz, který Černého v anketě Zlatá píšťalka zatím hodnotí po Ondřeji Berkovi a Ladislavu Szikszayovi coby třetího nejlepšího s průměrnou známkou 6,46.

Černý v sezoně dosud zapsal jednu výraznější chybu, byť poměrně neobvyklou. A to hned ve třetím kole v utkání Hradec Králové–České Budějovice (5:1). Možná si vzpomenete: pod lízátky velká sláva, otvíral se nový stadion. Sudí nařídil penaltu za faul na Pilaře, VAR Jana Adámková ji ovšem po právu rozporovala. Černý si však i po zhlédnutí záběru u monitoru trval na svém. Chybně, což potvrdila i Komise.

Od té doby ale rozhodčí šlape bez větších výkyvů, proto dostal důvěru do zápasu, který může v podstatě rozhodnout o titulu. Roli určitě hrálo i to, že navzdory svému věku si dokáže zjednat respekt, a to i u „složitějších“ hráčů typu Ladislav Krejčího.

Anketa Kdo vyhraje titul ve FORTUNA:LIZE? Sparta Slavia

Otázkou je, co na to říkají v každém z dotčených klubů. Zvlášť, pokud jsou pověrčiví. Statistika totiž říká:

Sparta má v lize dvě porážky, v Mladé Boleslavi 1:3 a v Plzni 0:4. Oba zápasy řídil Černý.

Slavia má také dvě porážky, tu s Plzní 1:2 odpískal rovněž Černý.

Tedy ze čtyř proher hned u tří byl rozhodčí, který bude soudit v sobotu. A to ještě můžeme připočítat dvě slávistické remízy v Jablonci (1:1) a Teplicích (0:0)…

Dalibor Černý je stále registrován jako aktivní hráč v Horních Kounicích, klubu ve znojemském okrese. Nastupoval na pozici záložníka, líbil se mu třeba Michael Essien, ale kariéru vesnického fotbalisty přerušil z obavy ze zranění. To by znamenalo ohrožení rozhodcovské dráhy, o pozastavení příjmu sympatických odměn nemluvě.

Právě v Horních Kounicích se, neznámo proč, v mládí narodila jeho přezdívka Hasič. To se může u derby, kde to často na hřišti dost hoří, docela hodit.

Černý a Slavia v této sezoně

6 zápasů (bilance 3–2–1)

Černý a Sparta v této sezoně

5 zápasů (bilance 3–0–2)