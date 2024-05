Derby Priske vs. Trpišovský: beton to nebude, sešívaní ve čtyřce

Ta mementa jsou dvě, každé z jedné strany. Před rokem Brian Priske vystavěl pro derby v nadstavbě vozovou hradbu, letos v březnu udělal to samé Jindřich Trpišovský. Byly to nečekané úkroky od klasiky velebených trenérů. V sobotu jdou proti sobě mozkové trusty Sparta a Slavie znovu, zase v nadstavbě, opět jde (samozřejmě) o titul. Letenští vedou tabulku o čtyři body, z toho bude dozajista vycházet nastavení zápasu. V překladu: slávisté se budou muset hnát za třemi body, žádné defenzivní manévry nepřicházejí v úvahu. Při herním posunu domácích pak nelze čekat, že by skvadra kapitána Ladislava Krejčího vsadila na proslulý „prešovský beton“. Těšme se na bitvu největších!