SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 4:2. Šulc dal hattrick a zařídil Viktorii výhru

Fotbalisté Plzně ve 2. kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili díky hattricku Pavla Šulce Slovácko 4:2. Domácí ofenzivní univerzál otevřel v 16. minutě skóre, ve 32. minutě srovnal premiérovým gólem v ročníku nejvyšší soutěže Michal Kohút. Ještě do pauzy vrátil Viktorii vedení kapitán Lukáš Hejda, v 70. minutě ale znovu odpověděl z penalty Marek Havlík. V nastavení si však poradil s pokutovým kopem i Šulc, který následně zpečetil výsledek a s 18 brankami poskočil do čela tabulky kanonýrů.

Plzeň vyhrála nad celkem z Uherského Hradiště v této sezoně na třetí pokus a vrátila mu domácí listopadový debakl 1:4. Západočeši navázali na domácí triumf 3:0 nad Mladou Boleslaví z minulého týdne, v lize potřetí za sebou zvítězili a z třetí příčky tabulky ztrácejí sedm bodů na druhou Slavii, kterou čeká derby na Spartě. Šesté Slovácko po porážce 2:4 se Spartou stejným výsledkem podlehlo i v druhém zápase v nadstavbě, v lize nevyhrálo podeváté za sebou a je čtyři body za pátou Ostravou.

Slovácko vstoupilo do zápasu lépe, do vedení však šli domácí. Ve 13. minutě gólman Heča ještě vytáhl Havlův volej na břevno, o tři minuty později se ale Vydra prokličkoval přes tři obránce až před bránu a jeho vyraženou střelu doklepl do odkryté sítě Šulc. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál skóroval v nejvyšší soutěži po třech zápasech.

Heča se vrátil do brány Slovácka po pěti zápasech a připsal si řadu zákroků. Ten nejlepší předvedl v 23. minutě, kdy zblízka vyrazil Vydrův volej. Jeho tým se pak dočkal vyrovnání po svižné kombinaci, kterou zakončil ve 32. minutě Kohút technickou střelou přesně za tyč.

Na konci první půle si Vecheta naběhl na Kohútovu kolmici za obranu, sám před Jedličkou ještě vylepšil akci přihrávkou před prázdnou bránu Juroškovi, jenž však ze tří metrů nikým neatakovaný jen napálil míč do břevna. Trest pro hosty přišel hned z protiútoku. Jirkova nenápadná hlavička ještě skončila na tyči, po následném rohovém kopu už se ale prosadil ze vzduchu Hejda. Kapitán Západočechů zaznamenal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Druhý poločas začal pro celek z Uherského Hradiště komplikací v podobě zranění kapitána Daníčka, jehož nahradil Sinjavskij. Hosté se po změně stran do šancí nedostávali, pomohla jim až penaltová situace z 67. minuty. Juroška trefil Řezníka ve vápně do ruky a sudí Všetečka po poradě s videorozhodčím nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Havlík. S 12 ligovými góly nejlepší střelec týmu skóroval po osmi zápasech.

Domácí v závěru stupňovali tlak a posílali před bránu jeden centr za druhým, Heča se ale opět vyznamenal zejména proti Havlově hlavičce zblízka. Až v 90. minutě dopadl centr do vápna na ruku Hofmanna a Všetečka si zopakoval konzultaci s videorozhodčím i nařízení penalty. Míč si vzal Šulc a poslal Heču na druhou stranu.

Za protesty následně dostal červenou kartu trenér Svědík. Slovácko ve snaze o vyrovnání vyslalo při závěrečném rohu do vápna soupeře i Heču, míč se ale odrazil do brejku Šulcovi a ten ho dovezl až do prázdné brány. Čerstvý český reprezentant dal druhý hattrick v ligové sezoně i kariéře a přeskočil v tabulce střelců slávistu Jurečku, na kterého má dvougólový náskok. Západočeši zdolali Slovácko po čtyřech ligových duelech.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Šulc, 43. Hejda, 90+3. Šulc, 90+8. Šulc Hosté: 32. Kohút, 70. Havlík Sestavy Domácí: Jedlička – Řezník, Hejda, Dweh – Havel (76. Cadu), Kalvach (46. Červ), Traoré, Souaré – Jirka (67. Chorý), Šulc (90+10. Fišer) – M. Vydra (76. Mosquera). Hosté: Heča – Hofmann, Daníček (C) (52. Siňavskij), Kalabiška – Blahút, Kohút (77. Trávník), Havlík, Holzer (90+4. Holásek) – P. Juroška (90+4. Kratochvíla), Kim (77. Mihálik) – Vecheta. Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Fišer, Červ, Chorý, Mosquera, Cadu Hosté: Fryšták, Kratochvíla, Trávník, Mihálik, Holásek, Novák, Siňavskij Karty Hosté: Martin Svědík (č) Rozhodčí Všetečka – Ratajová, Leška Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 6 740 diváků

