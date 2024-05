Uhrin o derby: Krejčí je Krejčí, ale nebyl to úmysl. Haraslínova hloupost

Odpovídá průběh derby bezbrankové remíze?

„Asi ano, šlo o vyrovnané utkání. Ze začátku měla obrovskou šanci Slavia, gól mohl dát Schranz, začala dobře. Poté převzala iniciativu Sparta, měla asi tři vyloženě dobré situace. Rozhodoval vstup do druhé půle, kde byla lepší Slavia, ale branku nedala. Druhou půli hrála lépe, Sparta zase tu první. Haraslínovo vyloučení nadělalo změny v taktice, Sparta se víc zatáhla, myslela na obranu. Možná jí to prospělo, nakonec uhrála výborný výsledek.“

Jak budou vypadat poslední tři kola nadstavby?

„Záleží na dalším zápase. Pokud Sparta doma porazí Baník, bude to na 99,9% hotové. Škoda pro Slavii, kdyby na Letné vyhrála, měla větší šanci. Spartu na závěr čeká ještě finále MOL CUPu a Plzeň v lize, vložené týdny přitom často nezvládá. Takhle jsou na tom samozřejmě lépe. Derby hodně rozhodli gólmani, oba byli vynikající. Utkání mělo celkově velice dobrou úroveň, od začátku až do konce z hlediska taktiky, nasazení hráčů. Co se týká emocí, extrémně to nevybočovalo, nebyly tam nějaké extra zákroky, jako v minulosti. Splnilo to parametry mezinárodního utkání.“

Vyčetl byste jako trenér Haraslínovi zákrok na Douděru, po kterém dostal druhou žlutou kartu a oslabil Spartu?