Ščasný: Slavia mě zklamala. Vašulín? Nelíbí se mi. Hlavatý by se hodil...

Spartě chybí k absolutní jistotě ligového zlata dvě výhry ve třech zbývajících kolech. I když významný krok k mistrovským oslavám udělala v sobotním derby (0:0). „Nebyl jsem ze zápasu unešený, od Slavie jsem čekal víc,“ přiznal expert Sportu Zdeněk Ščasný. Co „sešívaným“ schází? Viděl by Daniela Vašulína v Edenu? Je Sparta nedisciplinovaná? Komu by se hodil Michal Hlavatý z Pardubic? O tom všem mluvil zkušený trenér v hodnocení uplynulého kola FORTUNA:LIGY.