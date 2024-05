Hollywoodská Slavia bez rafanů, se Spartou si prohodily role agresorů

Definitivně rozhodnuto ještě není, ale titul pro Slavii je už pouhou teorií. Co by měli v Edenu změnit po třetí sezoně bez vytouženého ligového prvenství? „Slavia musí bezpodmínečně hledat produktivnější hráče do své středové formace,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „A další věc: rozumím tomu, proč Trpišovský pořád mluví o Lingrovi a přeje si jeho návrat. V týmu mu chybějí rafani, derby to odhalilo. Dřív přitom byla ve vzájemných soubojích agresivnější právě Slavia, teď je naopak predátorem Sparta,“ pokračuje.