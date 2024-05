Oslabení obři. „S“ trápí tresty i krátery v obraně. Varianty pro vložené kolo

Jde se do finále, poslední tóny zní. Při výsledkové souhře – výhře nad Baníkem a bodové ztrátě Slavie v duelu s Plzní – může Sparta už zítra otevřít sekt a pustit se do divokých titulových oslav. Slavná poučka však zní: není konec, dokud není konec. A dnes to platí dvojnásob. Letnou hýbou personální problémy, tři hráči základní sestavy nebudou k dispozici na Baník, další mají zdravotní problémy. Na druhém břehu Vltavy zase řeší dramatické trable na stoperské pozici. Navíc kapitán Jan Bořil kvůli zlomenině v obličeji ročník balí. Znesvářené party se ve vloženém kole nadstavby musejí vyrovnat s absencí klíčových hráčů.

Vyloučený Lukáš Haraslín, vyžlucení kapitán Ladislav Krejčí a středopolař Qazim Laci. Počítejme dál. Ze sobotního derby kvůli zranění předčasně odstoupil tmelící prvek Kaan Kairinen a taky centrální stoper Filip Panák. Pokud by se tito dva do dnešního večera nedali do kupy, Brian Priske bude muset v duelu s Baníkem udělat minimálně pět změn v sestavě.

Tak masivní zásah učinil snad jen v Jablonci a Pardubicích, kde kvůli našlapanému programu nastoupili s výjimkami hráči druhého sledu.

Přesto je Sparta blízko.

„Může se stát cokoli, ale Sparta má teď takovou sílu, že by musela vyloženě zkolabovat,“ říká Radoslav Kováč, trenér Pardubic a někdejší obránce Letenských. „A to se, myslím, nestane,“ rozsekne situaci.

Ale pozor, absence jsou citelné! Laci dodává energii, i když na jaře není tak kvalitní jako na podzim. Krejčí s Haraslínem jsou hráči naprosté elity. „Budou Spartě chybět, protože oba mají obrovský vliv na výkon týmu. A nejenom, co se týče herní kvality. Hlavně Láďa je taková osobnost, že když se mužstvu nedaří, zvedne prapor a kluci za ním jdou,“ upozorňuje bývalý zadák Sparty Tomáš Požár.

S vykartovanými nic neuděláte, v případě dvou ultradůležitých kotníků probíhají na Strahově manévry. Derby nedohráli Kaan Kairinen s Filipem Panákem, oba po srážkách s Ivanem Schranzem. Elegáni patří do základní osy mužstva, jde o zásadního středního záložníka a centrálního stopera. Navíc dodávají kreativitu, techniku, rozehrávku – a k tomu až ledový klid.

Oba absolvovali během včerejška vyšetření kotníků, jejich start je nejistý. Sparta bude dozajista až do poslední chvíle makat na tom, aby se do sestavy dostali. Kdyby nebyl k dispozici Kairinen, nastoupí středové duo ve složení Lukáš Sadílek, Markus Solbakken. V případě Panákovy absence by se podle všeho na jeho místo posunul rutinér Jaroslav Zelený.

„Podle mě mají natolik široký kádr, že pro následující zápas dokážou absentující nahradit,“ soudí Požár.

Také v Edenu se usídlil bolehlav. Pohled do kráterů v zadních řadách je pouze pro otrlé. Maják Tomáš Holeš bude zítřejší zápas s Plzní sledovat pouze z VIP lóže, na Letné dostal za faul na Haraslína čtvrtou žlutou kartu v ročníku.

Klidně se může stát, že jednomu z kapitánů Slavie budou garde dělat Igoh Ogbu a David Zima. Ani jeden nedohrál sobotní remízovou válku se Spartou. Nigerijci se po prvním poločase motala hlava do takové míry, že nebyl bez pomoci schopný dojít do kabiny. „Respirační potíže,“ vysvětlil trenér Trpišovský.

Ogbua nahradil Zima, po půl hodině skončil i on. Důvod? Pnutí ve stehenním svalu. A aby toho nebylo málo, pár minut po zápase zamířil do nemocnice Jan Bořil s podezřením na otřes mozku. Nakonec se ukázala snad ještě horší varianta – zadák má zlomenou lícní kost a do konce sezony je mimo hru.

Pokud by tedy nebyli trenérskému štábu k dispozici ani Zima s Ogbuem, z defenzivní linie, která nastoupila proti Spartě, zůstane zdravý pouze Tomáš Vlček… Jít v takovém stavu proti Plzni s vědomím, že pouze vítězství uchová jakous takous naději na titul, by bylo dost prekérní.

Jak by mohla sestava vypadat v případě absence zmiňované čtveřice?

Deník Sport to vidí následovně: při zachování stoperské trojice by zprava nastoupil Lukáš Masopust, uprostřed Tomáš Vlček a vlevo Ondřej Zmrzlý, v posledních zápasech zcela opomenutý. Asi není třeba dodávat, že v takto složené formaci by se na hřišti potkali poprvé. Pozici wingbeků by pak obstarali David Douděra a Conrad Wallem. Ostatní posty by zůstaly obsazené jako v sobotu.

Stačilo by to na Plzeň?