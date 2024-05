SESTŘIH: Boleslav - Slovácko 0:1. Juroškova trefa zamotala boj o Evropu

Mladá Boleslav zažila během tří dnů zápasy v obráceném gardu. Zatímco v Ostravě „utrpěla“ výhru 1:0 gólem z úvodu utkání, doma proti Slovácku se včera stal opak. Když ve 4. minutě otevřel skóre utaženou střelou po rohu Pavel Juroška, měli domácí celý zápas na odpověď. Ta se ale nedostavila a tři body odjely do Uherského Hradiště. Tím se boj o Evropu zamotává…

Jako by snad ani „Bolka“ do Evropy zpátky po pěti letech nechtěla. Kdyby vyhrála, pohárová vrata už by zívala dokořán, ale přijel neoblíbený soupeř ze Slovácka. Rána Pavla Jurošky pak předeslala totální trápení. Slovácko zvítězilo teprve podruhé v jarní části soutěže a stáhlo svého úterního soka na rozdíl tří bodů.

„Slovácko nás porazilo tak, jak my jsme v sobotu porazili Baník. Je to komplikace, protože každý bod je v této fázi dobrý,“ hlesl po utkání zklamaný brankář domácích Petr Mikulec.

Mnohem více důvodů k radosti měl střelec jediného gólu a hráč utkání – Juroška se trefil popáté v sezoně. Sám ale přiznal, že se jednalo spíše o náhodnou akci z rohového kopu. „Měl to být asi spíš signál na Kima a podle mě to bylo nepovedeně kopnuté. Kalabiška to ale šikovně dal patičkou za sebe. Říkal pak, že mě viděl a já už jsem to trefil,“ popsal situaci střelec, kterého možná čeká pikantní duel v závěrečném kole.

Proti Baníku si to Slovácko může rozdat tváří v tvář o Evropu a ve vzduchu visí souboj sourozenců. V Ostravě totiž kope Pavlův starší bratr Jan. „Ještě nad tím nepřemýšlím, protože nás nejdřív čeká zápas proti Slavii a pokusíme se získat nějaký bod už tam. Pak se uvidí, v jakém rozpoložení se potkáme s Baníkem,“ doplnil záložník Slovácka.

To Boleslavští si zadělali na problémy. V sobotu už ve třetí minutě vedli na Baníku, který pak bušil na bránu Mikulce, ale zámek nepovolil. Včera ale paní Štěstěna nad domácími nedržela ochrannou ruku.

„V kanceláři po zápase jsem nad tím přemýšlel. Ta paralela mě napadla. Soupeř dal rychlý gól a výborně bránil. Už jsme se do nich potom těžko dostávali. Poslední třetina hřiště je vysoká škola fotbalu. Tam musíte být rychlý a kvalitní. Máme na čem pracovat,“ řekl po utkání kouč David Holoubek, který působil velmi zkroušeným dojmem. Mladá Boleslav se naposledy v Evropě představila na podzim 2019, kdy postoupila v rámci Evropské ligy přes kazašský Ordabasy Šymkent. V dalším předkole už ale nestačila na rumunské FCSB. Že to bude řežba na dálku s Baníkem, se tak nějak tušilo, ale do hry se právě vrátilo i Slovácko. U lajny nepochodoval rozhodným krokem jako obvykle Martin Svědík, jenž obdržel červenou kartu v závěru utkání v Plzni.

Jeho místo zaujal asistent Jan Baránek mladší, což se nestalo poprvé. Za Svědíka zaskakoval už v prvních dvou kolech jarní části, když hlavní trenér Slovácka laboroval s kolenem. Baránek tak nadále nezná hořkost prohry jako muž číslo jedna u střídačky, když na startu ročníku se Slováckem porazil České Budějovice a remizoval na Baníku.

„Tu bilanci samozřejmě vím, ale neřeknu vám ji. Nechci to zakřiknout. Zatím je to dobré,“ vtipkoval Baránek po zápase.

Slovácko nyní přivítá Slavii a o závěrečném zápase s Baníkem už řeč byla. Mladá Boleslav to má daleko složitější. Už v sobotu přivítá Spartu, poté Slavii. Těžký los. Paradoxně však může obě pražská „S“ potkat v době, kdy už může být o titulu rozhodnuto. Boleslav stále zůstává jediným klubem v sezoně, který úřadujícího mistra obral o body v obou vzájemných zápasech tohoto ročníku. „To bychom v mé hlavě byli strašně moc daleko. Pořád vstřebávám tu prohru se Slováckem. Uvidíme, co přinese sobota, ale budeme teď hrát se dvěma nejlepšími kluby, nebude to vůbec snadné,“ doplnil Holoubek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 4. P. Juroška Sestavy Domácí: Mikulec – A. Kadlec (63. Suchomel), Král, Suchý, Kostka – Sakala (73. Matějovský), Karafiát (C) – Vaníček (46. Kušej), Ladra, Jawo (46. Žitný) – Hilál (63. Pulkrab). Hosté: Heča – Holzer, Kalabiška, Hofmann (C), Reinberk (50. Blahút) – Havlík, Kohút (81. Trávník) – P. Juroška (69. Daníček), Kim (69. Mihálik), Siňavskij – Kvasina (81. Vecheta). Náhradníci Domácí: Fulnek, Solomon, Kubista, Kušej, Mareček, Matějovský, Pulkrab, Suchomel, Šimek, Trmal, Žitný Hosté: Blahút, Daníček, Fryšták, Mihálik, Petržela, Trávník, Vecheta Karty Domácí: Jawo Rozhodčí Černý – Paták, Podaný Stadion Lokotrans Aréna Návštěva 1 844 diváků

