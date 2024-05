Jurečka budí rozpaky: střílí, ale Slavia mu vyčítá nedostatky. Ve hře odchod

Paradoxní situace. Václav Jurečka je stále výrazně ve hře o titul nejlepšího střelce ligy, na který díky nadstavbovému tornádu dosáhl i v minulé sezoně. Jenže například v boji o nominaci na EURO se nachází v horší pozici. Je gólovější než Mojmír Chytil, Jan Kuchta či Tomáš Chorý, přesto mají právě tito tři národnímu týmu blíže.

Vousatý snajpr byl do reprezentace od září nominován jen jednou ze tří oken, tehdy odehrál jen čtvrt hodiny proti Faerským ostrovům. Při poslední příležitosti pozval Ivan Hašek na úkor Jurečky třeba i trápícího se Adama Hložka. To o něčem vypovídá. Fakt, že se nominace rozšířila o tři místa, mu nakonec ale zřejmě šanci na účast na EURO dá – šestnáct ligových gólů se těžko ignoruje.

Podívat se na Jurečkova čísla je jedna věc, ale jaký nabízí herní přínos v zápasech? Ideálním příkladem může být jeho výkon proti Slovanu Liberec (3:0), kdy vstřelil úvodní gól z penalty a skóre zpečetil dorážkou do prázdné brány. „Neměli jsme dostatečnou kvalitu v útočné fázi. Venca vstřelil dva góly, ale v zápase se mu vůbec nedařilo,“ poznamenal tehdy kouč Jindřich Trpišovský.

Podobné to bylo v zápase s Jabloncem (4:3), kde útočník rovněž skóroval dvakrát. „V utkání se herně trápil, některé věci mu nevycházely, třeba na konci první půle neproměnil velkou šanci,“ říkal Trpišovský. Střelce vítězného gólu přesto označil za „v podstatě nenahraditelného.“

V té době nešlo o nadsázku. Realizační tým si Jurečku zamiloval pracovitostí, sílou v presinku a aktivitou ozdobenou góly. Když nebyl vykartovaný, naskočil do každého zápasu FORTUNA:LIGY. Status nenahraditelného se ale začal na jaře pomalu vytrácet. Dva silně neuspokojivé výkony proti Plzni a Olomouci znamenaly, že Jurečka v Hradci poprvé od loňského března proseděl celý ligový zápas na lavičce. „Kdo nemá formu, nehrál,“ řekl stručně trenér.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz chybí klubu od Jurečky větší důraz ve vápně, finálky a další rozdílové kvality. Pracovitost už nestačí, trenéři nejsou spokojení s jeho herním přínosem, na který často na sociálních sítích naráží i fanoušci. I proto autor šestnácti ligových gólů naskočil do obou dosavadních utkání nadstavbové části jen z lavičky.

Hráči bude na konci sezony třicet let, ve Slavii má smlouvu do roku 2025. Jak Sport v minulosti informoval, Jurečka si stále myslí na první zahraniční angažmá v kariéře. Po loňské gólové explozi se ocitl v hledáčku klubů z mnoha lig a ty by se pro něj mohly vrátit. Konkrétně 2. bundesliga, MLS, polská Ekstraklasa, maďarská či turecká soutěž – to vše jsou možnosti.

Slavia by se za správnou cenu dohodě nebránila. Tým oproti minulé sezoně zaostává o 22 gólů a v létě bude chtít přední řady osvěžit. Minimálně na přípravu se vrátí Daniel Fila, zájem je o Daniela Vašulína či Lubomíra Tuptu. Na podhrot či desítku, kterou Jurečka v současnosti hraje, zkrátka přijde nový, mladší a možná vhodnější hráč. Podle informací redakce klub momentálně skrze analytické oddělení neregistruje jasné cíle v zahraničí, ačkoliv se skautům v zimě velice zamlouval izraelský útočník Idan Tokolmati. Tato varianta už je ale asi ze hry.

Při zranění Chytila má Jurečka ještě šanci se o korunu krále střelců poprat. Momentálně ztrácí dvě branky. Jestli to bude jeho poslední úspěch v sešívaném dresu, uvidíme za pár měsíců.

Jurečka vs. ofenzivní hráči FORTUNA:LIGY

Silné stránky

Góly: 16/2. v lize

Střely/zápas: 3,18/1. v lize

Střely na bránu/zápas: 1,23/3. v lize

Doteky ve vápně/zápas: 5,35/6. v lize

Úspěšnost progresivních pasů: 85,2 %/8. v lize

Proměněné/zahrané penalty: 6 ze 7/1. v lize

V čem zaostává

Úspěšnost driblinku: 57,5 %/74. v lize

Počet přihrávek/zápas: 24,14/87. v lize

Úspěšnost v defenzivních akcích: 69,4 %/64. v lize

Úspěšnost v ofenzivních soubojích: 37,5 %/61. v lize

Vystižené přihrávky/zápas: 1,44/75. v lize

Poznámka: Hráč je srovnáván s 94 ofenzivními hráči v lize, kteří odehráli alespoň 600 minut. Zdroj dat: wyscout.com