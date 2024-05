Šest minut čekání v Edenu. Komisi mrzí dlouhý VAR: Technické závady

V 47. minutě sudí Karel Rouček po zákroku Igoha Ogbua na Jhona Mosqueru nařídil penaltu. Po konzultaci s videorozhodčím Jan Petříkem a přezkoumání situace ze záznamu však nakonec pokutový kop pro hosty odvolal. Od odpískání penalty po konečný verdikt se nehrálo šest minut.

V osmé minutě nastavení Václav Jurečka stanovil konečný výsledek 3:0 pro domácí. Tři minuty se však řešilo, jestli slávistický útočník nezahrál před vstřelením branky rukou. „Zmíněné závady se přes veškerou snahu společnosti O2, která poskytla technické zabezpečení VAR v tomto utkání, nepodařilo odstranit v celém průběhu utkání,“ uvedla komise.

Slavia - Plzeň: Penalta? Po šestiminutovém přezkumu VAR odvolána Video se připravuje ...

Sporné situace neokomentovala. Vedle již zmíněných dvou akcí, jimiž se VAR zabýval, vzbudil kontroverzi už ve druhé minutě zápasu souboj Ogbua s unikajícím Mosquerou, po němž plzeňský hráč upadl. Slávistický stoper byl posledním hráčem Pražanů. Podle hlavního sudího ani videorozhodčího však o faul a případnou červenou kartu nešlo.

„Z mého pohledu to byl souboj tělo na tělo. Hráč Mosquera to prostě neustál a upadl. VAR samozřejmě každou situaci zkoumá a neshledal to jako pochybení,“ řekl pro O2 TV Rouček.