Kop mezi nohy, Schánělec oslabil Zlín. Nesmysl, žádná červená, reagoval Žák

Dorazil do sítě Slončíkovu střelu a udržel Zlín v naději na záchranu přes baráž. Filip Žák však remízu v třetím utkání nadstavby FORTUNA:LIGY s Českými Budějovicemi (1:1) neviděl jako úspěch. Navíc ho štval verdikt sudího Marka Radiny, jenž vyloučil Tomáše Schánělce za úder nohou do rozkroku Jakoba Tranzisky. „Za mě nesmysl,“ reagoval naštvaně útočník.

Co vám řeší remíza?

„Je to pro nás obrovsky málo. Chtěli jsme vyhrát a odskočit z posledního místa. Je obrovská škoda té červené karty. Podle mého názoru se o ni absolutně nejednalo. Viděl jsem kameru VAR, stál jsem přesně za ním. Scháni se musím zastat. Chtěl se rychle vrátit do hry. Neviděl jsem žádnou snahu kopnout mezi nohy. Trošku nás to ovlivnilo, ale nechci brečet. Je naše chyba, že jsme nevyhráli. Nechci to hledat někde jinde.“

Je z toho Schánělec špatný?

„Určitě. Seděl tam, je zklamaný. Je to mladý kluk, teprve začal hrát ligu. Učí se ji. Nemyslím si, že by se po něm někdo vozil. Spíš jsme se ho snažili povzbudit. Je na nás, abychom ho zase nakopli. Je výborný charakter. Všechno má před sebou. Určitě bych ho za to nevinil.“

Zlín - České Budějovice: Shánělec kopl Tranzisku do choulostivých míst, červená karta!

Paradoxně v deseti jste odehráli nejlepší pasáž, že?

„Asi jo. Udělali jsme trojité střídání. Řekli jsme si, že do toho vletíme a uděláme na hřišti trošku chaos. Že budeme presovat, srážet se, dávat tam centry a třeba se to někde vykulí. Dali jsme gól a šancí bylo víc. Dvě dobré situace měl Kača (David Tkáč). Obrovská škoda, že aspoň jedna neskončila druhým gólem.“

Jak jste se připravovali na eliminaci výborného středu zálohy soupeře Suchan, Hellebrand, Čermák?

„Asi vám neřeknu, jak jsme se na ně chystali. Ale věděli jsme, že ti tři jsou nadstandard v české lize. Jsou to výborní hráči a zase se to potvrdilo.“

Co ta vaše gólová dorážka? Snadná práce?

„Viděl jsem balon na poslední chvíli. Ale neřekl bych, že to bylo nějak těžké. Slon tam výborně vletěl, byla z toho tyčka a já jsem to dokopával z metru do prázdné brány.“

Máte už po zranění fyzičku na celý zápas?

„Těžko říct. Samozřejmě bych chtěl hrát, mančaftu pomoct. Je to na trenérech. Máme dva zápasy a zbraně určitě nesložíme. Víme, že nám asi bude stačit jen šest bodů. Uděláme pro to vše, co se dá.“

V neděli proti Bohemians vám budou chybět vykartovaní Slončík s Fantišem. Problém?

„Určitě. Když Slon dojde na hřiště, vždycky umí něco vymyslet. Viděli jste to i teď. Hra dopředu se po jeho příchodu zvedla. Na druhou stranu, někdy je to v posledních kolech o tom, kdo to chce víc, než kdo udělá dva tři hráče, krásnou kličku.“

Jakou roli hraje nervozita ze sestupu?

„Asi to je nějaký faktor. Nikomu se tyto zápasy nehrají dobře. Na druhou stranu máme v kádru spoustu zkušených hráčů. Měli bychom to zvládat trošku líp. Hlavně první poločas byl obrovsky nervózní. O fotbale to moc nebylo. Uděláme všechno pro to, abychom ty dva zápasy vyhráli a ligu tady zachránili. Je cítit obrovské odhodlání. Řekneme si to, ale musí to být znát i na hřišti.“