Sparta o pozemku a stadionu: Budete překvapení, kolik za Strahov nabízíme

Sparta chce na Strahově stavět svůj nový stadion a chce to hodně. Jako jediná se přihlásila do poptávkového řízení fotbalové asociace a teď čeká, zda valná hromada 30. května její nabídku odsouhlasí. Pokud ano, stejně se nezačne jen tak stavět. Sparta musí nejprve čekat, až město Praha schválí koncepci rekonstrukce celého strahovského kopce. Detaily vysvětlují místopředseda představenstva František Čupr a generální ředitel Tomáš Křivda, kteří mají v klubu projekt na starosti.

Sparta je jediným zájemcem v soutěži o využití pozemku, na němž nyní stojí stadion Evžena Rošického. Jaká je aktuální situace?

ČUPR: „Proběhlo druhé nabídkové kolo, naše nabídka byla víceméně stejná jako v kole prvním. K zásadním změnám nedošlo. Splnila všechny parametry a z asociace jsme dostali informaci, že výkonný výbor ji přijal a vyhlásil jako vhodnou. Tedy že ji doporučil ke schválení valné hromadě. Pokud k němu dojde, obě strany si sednou a začnou diskutovat detailní parametry.“

Co se bude dít po valné hromadě, na to dojde řeč. Pojďme ale nejdřív na rychlou rekapitulaci základních údajů. Tím spíš, že některé ještě nezazněly oficiálně. Na pozemku chcete postavit nový stadion Sparty. S jakou kapacitou?

ČUPR: „My se bavíme o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků.“

Kolik bude stadion stát?

ČUPR: „Pracovně počítáme s investicí 4,5 miliardy korun.“

Za čí peníze se stadion postaví?

ČUPR: „Je to čistě projekt Sparty. Finance by šly z našeho klubu.“

Po dobu třiceti let budete platit fotbalové asociaci roční pronájem, pak se stanete i majiteli pozemku. Kolik tento stavební plat činí?

ČUPR: „To neprozradím, protože nesmím. Prozradit ho musí fotbalová asociace. Buď v tomto týdnu na setkání jednotlivých komor před valnou hromadou, nebo až přímo na valné hromadě. Teprve až delegáti částku uvidí a případně schválí, může se z toho stát veřejná informace.“

Kdy bude stadion otevřen?

ČUPR: „Pokud dojde ke schválení, tak do nějakých deseti let, snad dříve.“

K jednotlivým bodům se ještě podrobněji vrátíme. Může se ještě poté, co valná hromada nabídku schválí, něco z vašeho pohledu pokazit?

ČUPR: „Dokud nejsou podpisy na smlouvě, možné to je vždy. Očekávám ale, že po schválení by výkonný výbor pokračoval v duchu poptávkového řízení, nepředpokládal bych zásadní zádrhely.“

Na valné hromadě budou dvě stovky delegátů, k zapotřebí je většina v české i moravské komoře. Máte přehled, jak se delegáti k vaší věci staví?

ČUPR: „My se s nimi bavíme. Kdybychom to nedělali, považovali bychom to vůči nim za neúctu. S Tomášem se oba v tomto týdnu zúčastníme aktivů moravské i české komory. Tam chceme odprezentovat delegátům návrh řešení. A po nich, nebo až 30. května na valné hromadě, se všichni včetně veřejnosti dozvědí jednotlivé detailní parametry včetně stavebního platu.“

A váš dojem, chystají se delegáti pro vás hlasovat?

ČUPR: „Obecně, myslím, ano. Stále se však diskutují i nějaké jiné možnosti, ale nikdo neřekl ne, nechceme tam Spartu, nechceme tam stadion. To nezaznělo.“

Ale námitky, že Sparta – která má dlouhodobě v pronájmu Velký strahovský stadion – „ovládne“ celý Strahov, se objevují.

ČUPR: „Ano, objevují, zaznělo to. Na druhou stranu my rozhodně neovládáme celý Strahov. Naše tréninkové centrum má charakter dlouhodobého pronájmu, nevlastníme ho, vždy se musíme dohodnout s magistrátem na prodloužení této smlouvy. A dovolím si podotknout jednu věc. Velký strahovský stadion je krásná stavba, ovšem ve zdevastované podobě. Při pohledu zvnějšku vidíte hroutící se železobeton, dřevěné podpěry, špínu. Vnitřní prostory, o které se stará Sparta, jsou oproti tomu čisté a trénují tam stovky dětí. Věřím, že urbanistická studie, do níž spadá i stadion, který chceme postavit my, vyřeší také ochozy velkého stadionu.“

Abychom si rozuměli. Součástí vašeho projektu je tedy i renovace velkého stadionu?

KŘIVDA: „Není součástí našeho projektu. Vysvětlím. Na magistrátu vznikla komise pro řešení rozvoje celého Strahova. Jejím úkolem je připravit studii, která navrhne a definuje, jak by strahovský kopec měl do budoucna vypadat. Její součástí bude i stadion, který chceme stavět my.“

Jak spolu věci časově souvisí? Sparta bude se stavbou svého stadionu čekat, než město vyřeší urbanistický projekt celého kopce?

KŘIVDA: „V zásadě ano. My můžeme začít stavět dřív, než proběhne rekonstrukce velkého strahovského stadionu. Ale není možné začít budovat,