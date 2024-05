REVIEW Liberce: Kania, pragmatik Nezmar, Kováč pod tlakem. Co posily?

Klub s novou energií, zajímavou vizí i křiklavým personálním obsazením. „Ondřej Kania vtrhnul do českého fotbalu jako zemětřesení, Nezmar ho bude možná brzdit jako kdysi Tvrdíka ve Slavii,“ říká s nadsázkou redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v REVIEW dílu Ligy naruby o Slovanu a jeho sezoně 2023-24. Co bude na severu dál? „Liberec poslal nabídku na Michala Hlavatého, což ze začátku neměl úplně v plánu, ale tím, že přijde Radoslav Kováč, tak je ta linka jasná. Zůstane Plechatý, chtějí Marka Ichu,“ vypočítává Fejgl. Co Prebsl a Kulenovič? Redaktoři Ligy naruby v bonusové části takto rozeberou každý prvoligový klub.