Zlín se dusí nad propastí a zuří: Ofsajd? Nepochopitelné! Musí vyhrát

Nervák až do posledního kola, možná do poslední minuty. Dolní trio pořád nemá nic jistého. Nejvíc si v neděli ublížil Zlín, který nezvládl další domácí duel. Nechal body uvolněným Bohemians (1:2) a dusí se na dně s dvoubodovým mankem na České Budějovice a Karvinou. Bodovali jen Jihočeši (2:2), bod s Jabloncem je však pro ně málo. Slezané vybouchli v Pardubicích (0:4), které už mají záchranu bez baráže jistou. „Je to obrovská úleva. Poslední týdny byly náročné a nervózní. Hráči jsou podle mě hrdinové,“ mínil trenér Radoslav Kováč.

V sobotu se už musí rozhodnout. Nejtěžší úkol má utrápený Zlín, který potřebuje vyhrát v Jablonci, aby šel do baráže. „Poslední zápas vyhrajeme,“ prohlásil bojovně kouč Bronislav Červenka. Rivalové Karviná a České Budějovice jdou na sebe. To bude mordor! Je možné, že se všechny tři celky sejdou na třiceti bodech. V tom případě by padali Jihočeši, kteří skončili po základní části poslední.

V předposledním kole skupiny o záchranu byla největší divočina k vidění ve Zlíně. Dvě penalty během tří minut, tři uznané a následně odvolané góly (2:1). Domácí nutně potřebovali vyhrát, aby si udrželi naději aspoň na baráž, ovšem začali zle. Stoper Dominik Simerský kopl ve vápně Erika Prekopa a muž s maskou na obličeji si vzal i následnou exekuci. Brankář Stanislav Dostál sice trefil stranu, ovšem rána šla přímo za tyč.

Za chvíli se kopala „desítka“ i na druhé straně, když gólman Lukáš Soukup při souboji o míč nešikovně svalil Filipa Žáka. Ten upadl, držel se za záda a sudí Karel Rouček bez váhání ukázal na penaltový puntík. Překvapivý exekutor Lukáš Černín střelou po zemi vyrovnal.

Pozoruhodný moment přinesla 33. minuta, v níž byl hlavním hrdinou hráč s číslem 33. Tedy Prekop. Jeho dělovka se odrazila od tyče do břevna, pak padla dolů. Hosté se ještě dostali k neúspěšné dorážce. Hrálo se dál, jenže rozhodčí za chvíli ukázal, že už byl balon v síti a Bohemka vede. Nakonec nevedla…Záběry VAR neprokázaly, že míč přešel brankovou čáru.

Přes ni nepochybně prošla Žákova dorážka Tkáčova pokusu v nastavení první půle. Zlínští se euforicky radovali z vedoucí trefy, ovšem video ji ve finále odvolalo kvůli ofsajdu střelce. „Za mě nepochopitelně. Nevím, co tam pan rozhodčí na VARu viděl,“ zlobil se trenér Bronislav Červenka. „Takové věci se za mě nepískají,“ souhlasil stoper Černín. Totéž se opakovalo ještě jednou, smolařem, stojícím v ofsajdu, byl opět Žák. Brzy přišel skvělý kontr soupeře, Jan Matoušek uvolnil Prekopa, jenž dokonalým lobem přes Dostála uvrhl Letnou do smutku. „Hráči chtěli vyhrát, přistoupili k tomu velmi dobře. Byla to válka se vším všudy. Pochválil bych rozhodčí za konzistentní výroky. Všechna rozhodnutí byla zřejmě správná,“ uvedl trenér vítězů Jaroslav Veselý. „Oba góly jsme jim darovali,“ povzdechl si Červenka, jehož partu může spasit od přímého sestupu pouze triumf v Jablonci, na který se mu ovšem dlouhodobě krutě nedaří. „Jedeme tam se vší silou, urvat to. Kdybychom tam měli položit s prominutím život,“ burcoval zlínský kouč.

Výbuch prožila Karviná, v Pardubicích neměla nárok. Hattrickem ji odstřelil útočním Ladislav Krobot. „Můžu hodnotit jen prvních patnáct minut, kdy jsme vypadali dobře. Pak už Pardubice kralovaly. Hrály, co jsme chtěli my. My jsme si mysleli, že je budeme přehrávat, hráli jsme si na nějaké fotbalisty, což se nám stalo už na Bohemce. Kdybychom prohráli o pět šest gólů, nemůžeme se divit,“ ucedil kouč Marek Bielan.

Po porážce 0:4 je jeho soubor nastejno s Českými Budějovicemi, které hostí o víkendu na svém hřišti. „Na ostatní výsledky se nedívám, vůbec je nevím. Jen vím, že potřebujeme poslední zápas vyhrát,“ sdělil. „Pro mě je to úplně jiné než pro jiné trenéry. Ve městě jsem se narodil, žiju tam a asi tam i umřu. Nemůžu se sbalit a odjet někam si vyčistit hlavu. Miluju město, miluju místní fotbal. Budu věřit hráčům, že ukážou, co v nich je. Dáme se do kupy a zachráníme se,“ dodal odhodlaně.

Doma zaváhali Jihočeši, málem prohráli s Jabloncem, byť vedli v první půli už 2:0. Závěrečnou šanci měl totiž za stavu 2:2 hostující Sebastian Nebyla.