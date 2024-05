Priske není diktátor, chválí Kobylík. Finále odchytá Vorel, sestoupí Zlín

Jak moc změnil Brian Priske český fotbal?

„Hodně. Když si vzpomenu na kolečka a tmelící věci na začátku, kterým se lidé smáli, protože neměli výsledky... Bylo to nové a relativně komické. Nevěřilo se, že Spartu spojí fotbalově i mentálně. Ale Priske ukázal vizi a důvěrou dodal hráčům sebevědomí. I kdyby hráči neměli kvalitu, ale přesvědčíte je v hlavě, jste schopni je posunout dál. Proto jsou dneska mentální koučové. A on to má v sobě. Dokáže tým namotivovat a přenést na něj pozitivní emoce. Najednou je tady díky dobře postaveným základům extrémně sebevědomý mančaft. Navíc Priske není diktátor.“

To myslíte jak?

„Velmi věří svým spolupracovníků. Asistentům i dalším expertům. Kondičním, výživovým, lékařským, těm, kdo se věnuje prevenci zranění... To, že Priske pracuje týmově a není solitér, je perfektní. Celá Sparta to pochopila a funguje tak, což je pro ni super.“