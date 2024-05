Kuchta bez EURO? Nic jistého nemá, Hašek má své pevné zásady

Opět byl jedním z klíčových mužů mistrovského týmu, Mladou Boleslav smetl čtyřmi góly, na EURO ho posílá i kouč Sparty Brian Priske. Má ale Jan Kuchta evropský šampionát jistý? „Pozor: Ivan Hašek byl kapitánem Sparty i reprezentace a má svoje pevné zásady. Kdyby na nominační tiskovce řekl, že Coufala a Kuchtu nebere, zas tolik by mě to nepřekvapilo,“ prohlásil v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar a od svých kolegů se dočkal nesouhlasných reakcí…

„Fakt jsou ty zásady tak hluboko?“ zeptal se Špryňara překvapený moderátor Adam Nenadál. „Nevzít ho by byl naprostý nesmysl, patří do základu se Schickem“ přidal se Michal Koštuřík. „Hašek u toho průšvihu v Olomouci nebyl, ale vím, že ho to jako trenéra ranilo. A navíc i to, jak Kuchta nedávno slavil v tričku Belmondo… Není pochyb, že výkonnostně na EURO patří, ale jistý bych si tím nebyl,“ trvá na svém Špryňar.

Celý díl najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz

