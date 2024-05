Jun: Kuchta? Hlavní není Belmondo, ale forma. Po Priskem to může vzít...

S pražskou Spartou získal pět titulů, v sezoně 2004/05 byl díky čtrnácti zásahům nejlepším ligovým kanonýrem. Ale čtyřbrankové one man show, kterým útočník Jan Kuchta definitivně zajistil Letenským obhajobu, Tomáš Jun nesvedl. „Fenomenální! A kdyby nepolevil v koncentraci, mohlo být gólů i víc,“ říká v dalším díle podcastu LIGOVÝ INSIDER. Sparťanský kouč Brian Priske už Kuchtu v podstatě nominoval i přes kaňku v podobě návštěvy klubu Belmondo na mistrovství Evropy, ale co Ivan Hašek? „Nejdůležitější je to, co Kuchta dělá na hřišti. Je to na Ivanovi, ale výkony a formu by měl trenér asi řešit nejvíc. Jít chlastat do baru, to mají kluci za sebou,“ je si jistý nynější hráčský agent.

Výjimečný střelecký kousek stále rezonuje. Kuchta mohl dokonce cílit na pětigólovou kótu, na kterou před ním vyšplhal jen jiný sparťan David Lafata. Jun jako někdejší střelec popisuje, jak se taková věc může seběhnout. „To je přesně zápas, kdy člověk cítí, že když bude na hřišti sedět na židli, míč se k němu odrazí a on to doklepne,“ usmívá se. „Kuchta už věděl, že vyhrají, on dal čtyři góly a bude král, a lehčí situace mohl vyřešit jinak. Soupeře už vám taky začne být trochu líto, a začnete vymýšlet. S odstupem času bude Honza litovat, ale získali titul a čtyři góly jsou krásný počin. Super si to načasoval,“ dodává ke Kuchtově formě ve finiši soutěže, i s ohledem na šance na evropský šampionát.

Jun se kromě jiného věnuje také trenéru dánskému kouči Priskemu, s nímž se na Letnou vrátily mistrovské časy. „Je to neskutečně charismatický člověk, všichni jdou za jeho vizí,“ uznává někdejší kanonýr, jenž má zkušenosti z Turecka a hlavně Rakouska, a netají, že v dnešní Spartě by si rád zahrál. „To, co se tam děje, je neskutečné. Na stadionu mám kolikrát husí kůži,“ netají. Do vzestupu Letenských ovšem mohou zasáhnout letní přestupy. Jinou věcí pak je, že o Priskeho se zvyšuje zájem v zahraničních klubech, a tak jednou může odejít i on sám. Co potom? Je vůbec představitelné, že by na jeho místo znovu nastoupil český kouč, nebo by nutně musel přijít opět expert z ciziny, aby udržel nastavený internacionální kurz?

„Nemusí to být úplně tak, že by po Brianovi zase musel přijít cizinec, klidně to může být Čech. Vyrůstají tu mladí kvalitní trenéři,“ je přesvědčen. A nabízí jedno jméno, které by prý v budoucnu mohlo letenskou lavičku s plnou odpovědností obsadit...

LIGOVÝ INSIDER s Tomášem Junem:

Jak probíhaly mistrovské oslavy dřív a kdo chtěl přerazit hlavou traverzu na parníku?

Co bylo klíčové na cestě Sparty za druhým prvenstvím v řadě?

Nastává znovu čas sparťanské dominance v české lize?

Našel Brian Priske ideální kompromis mezi svými zásadami a českou mentalitou?

Jak na Letné fungují cizinci a jak to bylo s Igorem Gluščevičem?

Jaký podíl na úspěchu má sportovní ředitel Tomáš Rosický?

Změní angažmá v cizině sparťanského kapitána Ladislava Krejčího?

Čím zásadně pomáhá obhájci titulu pověstný útočný trojzubec?

Vzali by letenští fanoušci stěhování na Strahov? A co Jun sám?

Kolik diváků by klidně mohly pojmout arény pražských „S“?

V čem zaostal útok Slavie a co by měla změnit?

Sparťanské LIGOVÉ HLÁŠKY: „Bezdomovec“ Kuchta, hlavně se z toho nepos*at a Priske už nominoval na EURO

Fenomén Šulc: od spalovače šancí ke střelecké explozi

Boj o krále kanonýrů: komu by Jun přál celkový triumf?

